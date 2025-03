DIRETTA CAMPOBASSO CARPI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Campobasso Carpi? Facciamo un passo verso le statistiche prima che l’arbitro dia il via a questa sfida. La nostra mission è quella di capire prima di tutto cosa ci aspetterà in campo in termini di trend, e poi vedere anche la favorita secondo i numeri. Partiamo dai padroni di casa, squadra che sta facendo la fortuna di questo campionato grazie ad una solidità difensiva impressionante, solo 0,8 reti subite in stagione. Nell’ultimo periodo però abbiamo avuto una leggera flessione, passando a 0,9.

Quello che sorprende però è l’attacco visto che abbiamo solo un gol segnato nello stesso arco di tempo ma comunque più della metà delle partite portate a casa con tre punti. Il Carpi invece nonostante un calcio più ponderato che comprende almeno 350 passaggi nell’arco dei novanta minuti, si ferma al 35% di vittorie. Sembra la classica partita dove a spuntarla alla fine sarà la squadra di casa, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Campobasso Carpi, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CAMPOBASSO CARPI INFO STREAMING, VIDEO E TV

Iscriviti a Sky ed una volta abbonato avrai modo di poter seguire alle ore 15.00 la diretta Campobasso Carpi. La sfida del girone B sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma satellitare e, aspettando di conoscere quale sarà il canale scelto per la messa in onda televisiva, accedete all’applicazione di Sky Go per lo streaming.

L’OBIETTIVO E’ RIENTRARE NEI PLAYOFF

Comincia sabato 22 marzo 2025 la diretta Campobasso Carpi. Presso lo Stadio Nuovo Romagnoli i molisani vorrebbero ritrovare la vittoria dopo esser stati battuti nella scorsa giornata di campionato dalla Lucchese, che ha accorciato proprio su di loro per tentare di abbandonare la prima casella valida per i playout. I rossoblu sono in quattordicesima posizione nel girone B a trentasei punti insieme all’Ascoli insieme a cui forma la coppia che si piazza appena fuori dalla zona retrocessione.

Il Carpi invece punta ancora a centrare un piazzamento nei playoff con i suoi quaranta punti. I biancorossi sono all’undicesimo posto con l’occasione di scavalcare il Gubbio ed agganciare il Rimini in caso di successo. Una sconfitta vorrebbe al contempo essere sorpassati dal Perugia oltre a venire raggiunti dal Pontedera. Il Carpi non perde da quattro partite e vuole proseguire la sua striscia di risultati utili positivi dopo aver pareggiato nello scorso turno contro il Pineto.

DIRETTA CAMPOBASSO CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni della diretta Campobasso Carpi, a giudicare dai rumors emersi e dalle prestazioni più recenti offerte dalle due squadre. I padroni di casa si dovrebbero presentare dall’inizio utilizzando il 3-4-2-1 con Neri, Bemassai, Calabrese, Remy, Morelli, Serra, Cerretelli, Martina, Lombari, Bifulco e Di Nardo mentre la compagine ospite è attesa con un 4-3-1-2 affidandosi a Sorzi, Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo, Amayah, Mandelli, Campagna, Cortesi, Fossati e Sall.

DIRETTA CAMPOBASSO CARPI, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per il pronostico della diretta Campobasso Carpi sono favorevoli ai padroni di casa. I rossoblu, almeno secondo Sisal, sarebbero favoriti per la vittoria pagando infatti il segno 1 a solo 2.15. Molto più difficile invece che gli ospiti si aggiudichino la posta in palio, con il 2 fissato appunto a 3.20. Alla vigilia del fischio d’inizio dell’incontro il punteggio meno probabile rimane il pareggio, con il segno x quotato a 3.25.