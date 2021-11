DIRETTA/ Campobasso Catania streaming video tv: sfida classica degli anni ’80

DIRETTA CAMPOBASSO CATANIA: TESTA A TESTA

La diretta di Campobasso Catania ci accompagna verso una partita che ha avuto una grande tradizione negli anni Ottanta: non si gioca da allora, ma troviamo la bellezza di 10 partite tra il dicembre 1984 (due giorni prima di Natale) e il marzo 1989, con sei di questi incroci in Serie B e gli altri 4 in terza divisione. È una sorta di dominio da parte del Campobasso, che all’epoca riusciva sempre a trovare il modo di avere la meglio: contiamo infatti 5 vittorie dei molisani contro le appena due del Catania, che in questo lasso di tempo ha vinto sempre in casa.

Il Campobasso ha anche timbrato un colpo esterno: era il febbraio 1988, mentre poco meno di un anno prima aveva ottenuto la vittoria più nitida sul terreno di casa. Ricordiamola: a metà aprile c’era Giampiero Vitali sulla panchina del Campobasso, che tra il 23’ e il 29’ aveva messo le mani sulla partita grazie ai gol di Carlo Perrone e Franco Baldini. Nel secondo tempo Paolo Mollica aveva centrato il tris, poi Perrone nel finale aveva sigillato la quarta rete definendo il risultato sul roboante 4-0 a favore della formazione di casa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAMPOBASSO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Catania non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA EQUILIBRATA!

Campobasso Catania, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro a centro classifica tra due squadre al momento appaiate a quota 15 punti, lontane 2 lunghezze dalla zona play off e a +3 dalla zona play out. I molisani nell’ultima sfida disputata sono caduti sul campo dell’Acr Messina, il Campobasso va avanti tra alti e bassi in un campionato il cui obiettivo è comunque il consolidamento tra i professionisti.

Il Catania è partito con maggiori ambizioni ma è partito male, cercando ora di recuperare terreno con cinque risultati utili consecutivi, ultimo dei quali il poker sul campo della Monterosi Tuscia. Gli etnei si sono risollevati dalla zona calda della classifica ma ora cercano un ulteriore passo in avanti sul piano della continuità. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Campobasso dal precedente del 23 ottobre 1988, vinsero 1-0 i molisani. Il Catania invece non ha mai vinto a Campobasso nella sua storia in una partita ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Catania, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, Vitali. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Russini, Moro, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.



