Diretta/ Campobasso Catanzaro (risultato finale 1-2): Emmausso accorcia inutilmente!

DIRETTA CAMPOBASSO CATANZARO (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Nuovo Romagnoli il Catanzaro batte in trasferta il Campobasso per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Bombagi, su assist di Vandeputte, ed i padroni di casa rispondono inutilmente col palo colto da Rossetti al 42′ dato che subiscono pure il gol del raddoppio di Vazquez nel recupero al 45’+1′. Nel secondo tempo i Lupi provano ad acciuffare il pareggio avanzando pericolosamente con Parigi. Nell’ultima parte dell’incontro è Emmausso ad accorciare le distanze con la rete firmata all’86’ tenendo vanamente accese le speranze dei rossoblu. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Catanzaro di portarsi a quota 31 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Campobasso resta fermo con i suoi 18 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CAMPOBASSO CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Campobasso e Catanzaro è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 2 maturato nel corso della frazione di gioco precedente. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre, i molisani vanno a caccia del pareggio al 51′ con Fabriani calciando tuttavia in curva. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Pace al 50′ e Magri al 53′ tra i giocatori del Campobasso. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Campobasso e Catanzaro sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 2. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Milani riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Bombagi, su assist di Vandeputte. I rossoblu replicano cogliendo un palo col solito Rossetti al 42′ ma subiscono il gol del raddoppio siglato da Vazquez nel recupero al 45’+1′. Fino a questo momento il direttore di gara Sajmir Kumara, proveniente dalla sezione di Verona, ha ammonito solamente Bontà tra i padroni di casa. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Molise la partita tra Campobasso e Catanzaro è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Cudini a cercare di rendersi pericolosi in zona offensiva quando il colpo di testa di Rossetti ispirato dal cross di Pace finisce largo rispetto allo specchio della porta avversaria all’8′. Intanto l’arbitro ha già ammonito Bontà al 9′ tra i calciatori del Campobasso. Ecco le formazioni ufficiali: CAMPOBASSO (4-3-1-2) – Raccichini; Fabriani, Menna, Magri, Pace; Tenkorang, Bontà, Persia; Candellori; Rossetti, Vitali. A disp.: Zamarion, Coco, Sbardella, Vanzan, Martino, Ladu, Nacci, Giunta, Liguori, Parigi, Emmausso De Biase. All.: Mirko Cudini. CATANZARO (3-4-1-2) – Branduani; Scognamillo, De Santis, Gatti; Fazio, Bombagi, Cinelli, Verna, Vandeputte; Vazquez, Cianci. A disp.: Nocchi, Romagnoli, Martinelli, Monterisi, Bayeye, Porcino, Risolo, Ortisi, Bearzotti, Curiale, Carlini. All.: Andrea Milani. (Vincenzo Vivarini squalificato). (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA

Campobasso Catanzaro sta per cominciare: per avvicinarci a questa stuzzicante partita del girone C della Serie C 2021-2022, diamo uno sguardo alle statistiche delle due formazioni nella prima parte del nuovo campionato. Locali senza vittorie da ben sette partite e alla caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ruolino di marcia interno piuttosto deludente al momento: una sola vittoria più quattro pareggi e tre sconfitte, con 12 gol fatti e 15 subiti.

Calabresi molto solidi in trasferta: due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte con 6 reti all’attivo e il miglior pacchetto difensivo del girone, appena 4 reti incassate. Questo il bilancio attuale delle sanzioni per i rossoblu molisani: 34 cartellini gialli e tre rossi; ospiti giallorossi invece con 47 ammonizioni e una espulsione. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Campobasso Catanzaro comincia davvero!

TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della diretta di Campobasso Catanzaro considerando anche le gare a campi invertiti. Le due squadre si sono trovate di fronte in queste occasioni tra il 2010 al 2012. Il bilancio ci parla di due successi per i rossoneri e uno per i giallorossi con un palleggio. Il Catanzaro non ha mai vinto in trasferta contro questo avversario, riuscendo a prevalere una sola volta tra le mura amiche nell’ultimo precedente terminato 2-1 nel marzo del 2012. La gara fu aperta da una rete degli ospiti al 12esimo con Viscido.

Il pari lo siglò al sedicesimo Giampa con gol di Bugatti nel finale a dare ai padroni di casa tre punti importanti. Campobasso non vince dalla sfida dell’aprile 2011 terminata per 3-1. Anche in quel caso passarono in vantaggio prima gli ospiti con Santaguida al terzo, con gli ospiti che la decisero negli ultimi 19 minuti grazie a Minadeo, Francis e Balistreri. La gara di oggi ci regalerà sicuramente tante emozioni, staremo a vedere chi avrà la meglio.

OSPITI FAVORITI

Campobasso Catanzaro, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie C. Molisani all’appuntamenti in crisi, in questa parte finale del girone d’andata i Lupi stanno dimostrando di pagare il salto di categoria con quattro pareggi e tre sconfitte nelle ultime sette partite disputate. L’ultimo ko in casa della Vibonese ha fatto scivolare il Campobasso al sestultimo posto in classifica, a +2 dalla zona play off.

Si è riavvicinato al podio il Catanzaro, vincente 2-0 nell’ultimo importante match contro il Foggia e ora a -1 dalla Turris quarta e a -2 dal Monopoli terzo in classifica. I calabresi hanno vissuto un momento di flessione ma ora sembrano in progressiva ripresa. Le due formazioni tornano ad affrontarsi in campionato dopo 10 anni, 2-2 il risultato nell’ultimo precedente al “Nuovo Romagnoli” disputato il 26 ottobre 2011.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Candellori; Di Francesco, Rossetti, Vitale. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamiglio, Rolando, Cinelli, Wellbeck, Carlini, Vandeputte; Cianci, Bombagi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Campobasso Catanzaro al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



