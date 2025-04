DIRETTA CAMPOBASSO ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dato sulla diretta di Campobasso Entella: la squadra ligure segna con una media di 1.62 gol a partita, quasi il doppio rispetto agli 0.97 del Campobasso, che fatica a trovare la via della rete con continuità. In difesa, la differenza è altrettanto marcata: l’Entella subisce appena 0.62 reti di media, dimostrando una solidità difensiva notevole, mentre il Campobasso incassa 1.15 gol a partita. Questa differenza si riflette chiaramente anche nel numero di vittorie, con l’Entella che ha conquistato il 61.76% delle partite disputate, contro il 29.41% del Campobasso. Anche il dato sugli Over 1.5 conferma la maggiore incisività offensiva della squadra ospite, con il 73.53% delle partite terminate con almeno due gol contro il 67.65% del Campobasso.

Tuttavia, per quanto riguarda gli Over 2.5, entrambe le squadre si attestano sullo stesso 38.24%, segno che non sempre le loro partite si trasformano in goleade. A livello disciplinare, il Campobasso ha ricevuto più cartellini totali (101 contro 81), con una media di ammonizioni superiore (2.82 a partita contro 2.32). Inoltre, il Campobasso ha collezionato più espulsioni rispetto all’Entella, il che potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione in una partita potenzialmente intensa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAMPOBASSO ENTELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Basta essere abbonati a Sky per vedere la diretta Campobasso Entella. In televisione l’emittente satellitare trasmetterà questa gara di Serie C sul canale Sky Sport 252. Si potrà seguire il match pure in streaming utilizzando l’app Sky Go.

CAMPOBASSO ENTELLA, I ROSSOBLU NON DEVONO ACCONTENTARSI

Si giocata domenica 6 aprile 2025 dalle ore 15:00 la diretta Campobasso Entella. Presso lo Stadio Nuovo Romagnoli i rossoblu hanno ancora la possibilità di centrare un piazzamento in zona playoff, lontana ora cinque lunghezze, essendo attualmente in quattordicesima posizione con trentanove punti. I Lupi devono però anche guardarsi le spalle dall’eventuale ritorno della Lucchese, prima squadra che dovrà affrontare il playout se guardiamo alla graduatoria odierna per il girone B, ed arrivano inoltre dalla sconfitta esterna patita contro il Milan Futuro.

La Virtus Entella è invece stabilmente in vetta alla classifica con a quota settantacinque, potendo inoltre contare su un margine di cinque punti per rimanere a debita distanza dalla Ternana, seconda forza del torneo. I liguri hanno recentemente pareggiato con la Torres, terza, e vuole proseguire senza ulteriori rallentamenti la sua rincorsa alla promozione nel campionato di Serie B.

CAMPOBASSO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Entella suggeriscono un 3-5-2 con Neri, Remy, Benassai, Mondonico, Pierno, D’Angelo, Cerretelli, Serra, Lombari, Bifulco e Di Stefano per i padroni di casa allenati da Prosperi. Un analogo 3-5-2 con Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti, Corbari, Di Noia, Karic, Di Mario, Casarotto e Castelli dovrebbe quindi essere la soluzione scelta pure dal tecnico Fabio Gallo per iniziare il match con i suoi liguri.

DIRETTA CAMPOBASSO ENTELLA, LE QUOTE

La capolista è certamente la favorita per l’esito finale della diretta Campobasso Entella anche nelle quote fornite dai vari bookmakers. Secondo ad esempio Snai la vittoria dei liguri non andrebbe pagata oltre l’1.67 mentre l’eventuale successo dei padroni di casa è quotato addirittura a 4.75. Il pareggio è dunque una soluzione intermedia con il segno x che viene invece pagato a 3.30 dall’agenzia di scommesse.