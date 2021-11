Diretta/ Campobasso Foggia streaming video tv: Zeman rilancia (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO FOGGIA: RISULTATO INCERTO!

Campobasso Foggia, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Zeman rilancia dopo due vittorie consecutive di un Foggia che si sta dimostrando più convincente e continuo rispetto agli alti e bassi di inizio stagione. I Satanelli hanno vinto le ultime due sfide contro Paganese e Catania riagganciando il Catania all’ottavo posto.

E’ sestultimo il Campobasso che sta attraversando il primo vero momento di difficoltà della stagione. Due punti nelle ultime quattro partite e un poker incassato a Latina nell’ultimo impegno disputato che ha destato non poca preoccupazione. Una situazione che i molisani vogliono scuotere considerando anche il discreto impatto avuto in campionato, dopo molte stagioni di assenza dai tornei professionistici.

DIRETTA CAMPOBASSO FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Foggia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Foggia, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Candellori; Di Francesco, Rossetti, Vitale. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Garattoni, Markic, Sciacca, Martino; Petermann, Gallo, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



