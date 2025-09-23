Serie C, Diretta Campobasso Gubbio, streaming video tv: una partita tra una squadra altalenante e una che non ha mai perso in C (23 settembre 2025)

DIRETTA CAMPOBASSO GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prima di immergerci nella diretta di Campobasso Gubbio, vediamo insieme qualche statistica per capire chi tra queste due formazioni può o meno avere la meglio in ottica matematica. Poichè vedremo insieme i trend che ci daranno ampio respiro per la nostra analisi. Il Campobasso arriva a questa sfida con numeri solidi soprattutto in casa, dove mantiene una media di 1,6 xG prodotti e un possesso palla attorno al 54%, con circa 4,8 corner a partita.

La squadra di Pergolizzi si distingue anche per intensità: i giocatori percorrono in media 109 km a gara, segno di un pressing costante. Il Gubbio, invece, tende a concedere meno – solo 0,9 gol subiti di media – ma fatica a rendersi incisivo davanti, con appena 3 tiri nello specchio per match. Sarà quindi un duello tra la spinta offensiva dei molisani e la solidità difensiva degli umbri. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Campobasso Gubbio, il prossimo darà infatti il via al commento live di questa sfida, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CAMPOBASSO GUBBIO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Campobasso Gubbio assicuratevi di essere abbonati a Sky. Per quanto concerne la diretta streaming dovrete usufruire di Sky Go, applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

CAMPOBASSO GUBBIO, COME FINIRÀ?

Una partita interessante quella che andrà in scena allo Stadio Nuovo Romagnoli per la diretta Campobasso Gubbio, in programma martedì 23 settembre 2025 alle ore 18:30, tra due formazioni che sono nei piani alti della classifica.

Il Campobasso ha iniziato molto bene con un netto 3-0 alla Casertana in Coppa Italia Serie C seguito dalla sconfitta col Ravenna e la vittoria con la Torres per 2-1. Successivamente pari col Carpi, ko con il Pineto e vittoria col Pontedera.

Il Gubbio invece aveva cominciato male con la sconfitta in Coppa Italia Serie C col Latina, ma si è ripresa alla grandissima con due pareggi contro Sambenedettese e Perugia più soprattutto le vittorie con Rimini, Forlì e Bra tutte per 1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO GUBBIO

Il Campobasso invece si è schierato con il 4-3-3 con Tantalocchi tra i pali con Cristallo, Celesia, Papini e Piero in difesa. Nella zona nevralgica del campo vedremo Gala, Gargiulo e Cerretelli mentre Leonetti e Bifulco supporteranno Magnaghi in attacco.

ll Gubbio risponderà col 3-4-1-2. In porta Krapikas, protetto da Fazzi, Signorini e Di Bitonto. Agiranno da esterni Zallu e Podda con Rosaia e Carraro in mediana più Hraiech da trequartista. In avanti Spina e Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAMPOBASSO GUBBIO

Il Campobasso è la squadra favorita secondo i bookmakers a 2.35 con il preggio a 2.80 e il successo per il Gubbio a 3.10 Over 2.5 a 2.37 con Under alla stessa soglia a 1.53.