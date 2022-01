Diretta Campobasso Juve Stabia/ Streaming video tv: scontro per il riscatto (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO JUVE STABIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Campobasso Juve Stabia, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie C – Girone C, si disputerà in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30. Le due squadre torneranno finalmente in campo dopo la sosta causata dall’emergenza Covid-19 nel campionato: entrambe hanno una grande voglia di riscattarsi, dato che sono reduci da un momento non del tutto positivo e non vogliono ulteriormente peggiorare la situazione.

I molisani infatti sono reduci dalla brutta sconfitta contro l’Avellino, arrivata dopo il successo nello scontro diretto in casa del Potenza. La squadra adesso è a ridosso della zona play-out e ha bisogno di punti per allontanarsi. I campani invece sono decisamente più tranquilli, con la zona play-off a tre punti di distanza. Per agguantarla devono collezionare risultati utili. Non vincono però da due turni: prima il ko con la Virtus Francavilla, poi il pari con la Fidelis Andria.

DIRETTA CAMPOBASSO JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Campobasso Juve Stabia sarà visibile esclusivamente in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports: il match valido per la ventitreesima giornata, infatti, non è stato selezionato né da Sky Sports né da Rai Sport. Soltanto gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare del campionato di Serie C, dunque, potranno beneficiare della visione.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO JUVE STABIA

È adesso il momento di andare a vedere le probabili formazioni della diretta Campobasso Juve Stabia, gara in programma domenica 23 gennaio alle ore 17.30. I padroni di casa non devono fare i conti con grandi assenze, dato che non hanno fatto grandi movimenti di mercato in uscite né hanno registrato positività al Covid-19. L’unico squalificato è Sbardella. Il tecnico Mirko Cudini dovrebbe dunque schierare il questo modo il suo 4-3-3: Racchinini; Pace, Menna, Magri, Tenkorang; Candellori, Ladu, Bonta, Rossetti, Parigi, Persia.

Per quanto riguarda i campani, invece, le assenze sono più numerose. Non ci saranno infatti gli squalificati Berardocco e Tonucci. Panico è stato definitivamente ceduto. In compenso è arrivato Erradi, che però non dovrebbe scendere in campo da subito. L’undici di mister Stefano Sottil potrebbe essere schierato con un 4-2-3-1: Russo; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Altobelli, Scaccabarozzi; Bentivegna, Stoppa, Guarracino; Eusepi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Campobasso Juve Stabia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,85 in caso di segno 1 per la vittoria del Campobasso e fino a 3,25 volte la posta in palio in caso di pareggio (naturalmente segno X).

