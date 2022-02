DIRETTA/ Campobasso Monopoli video streaming tv: la differnza la fa la difesa

DIRETTA CAMPOBASSO MONOPOLI: LE STATISTICHE

La classifica ci racconta prima del fischio d’inizio la diretta di Campobasso Monopoli. I padroni di casa si trovano in 15esima posizione anche per aver raccolto appena due punti nelle ultime tre gare. La squadra ha raccolto 27 punti a fronte di 6 successi, 9 pari e 10 ko. Dall’altro lato troviamo i biancoverdi che hanno fatto molto meglio di loro alternando comunque cose buone ad altre che lo sono decisamente meno. Nelle ultime due gare la squadra pugliese ha raccolto appena 1 punto, in classifica però ne ha ben 43 grazie a 12 vittorie e 7 pari mentre sono 6 i ko.

Incredibilmente, se si guarda la classifica, la squadra di casa ha fatto più gol, 26 a 29. La differenza l’ha fatta la difesa visto che Monopoli ha subito la metà delle reti del Campobasso cioè 20 a 42. I migliori marcatori sono da un lato Rossetti con 7 reti e dall’altro Starita con 10. Sicuramente sono numeri interessanti che ci parlano di una gara apertissima nel risultato con gli ospiti comunque favoriti.

DIRETTA CAMPOBASSO MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Campobasso Monopoli di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

CAMPOBASSO MONOPOLI: PARTITA COMBATTUTA!

Campobasso Monopoli, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Dopo l’ultimo 0-o contro la capolista Bari il Monopoli è scivolato al quinto posto in classifica, ma a soli 2 punti dal secondo posto in una classifica cortissima alle spalle della prima della classe. Aver fermato i Galletti nel derby è stato un segnale di forza ma per volare davvero i Gabbiani dovranno ora provare a tornare alla vittoria.

Proveranno a farlo in casa di un Campobasso sempre impegnato a cercare di costruire la sua salvezza, ma che è incappato nell’ultimo turno disputato in una sconfitta in casa della Paganese molto pesante, essendo gli azzurrostellati quintultimi in classifica. Nel match d’andata il Campobasso ha piazzato un importante colpo esterno allo stadio Veneziani, 1-2 deciso da un gol di Tenkorang e da un’autorete di Guiebre.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Sbardella, Dalmazzi, Pace; Bontà, Ladu, Candellori; Di Francesco, Emmausso, Liguori. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Langella, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Campobasso Monopoli allo stadio Nuovo Romagnoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



