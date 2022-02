Diretta/ Campobasso Monterosi Tuscia streaming video tv: punti salvezza (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO MONTEROSI TUSCIA: ALTA TENSIONE!

Campobasso Monterosi Tuscia, in diretta martedì 22 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Punti salvezza in ballo tra due squadre che dividono il sestultimo posto, fuori dalla zona play out, a quota 33 punti, con il vantaggio sulle quintultime salito però a ben 7 lunghezze. Per il Campobasso importantissima l’ultima vittoria in casa della capolista Bari, un 2-3 che ha rappresentato la più bella giornata vissuta dai molisani dal loro ritorno tra i professionisti.

Diretta/ Bari Campobasso (risultato finale 2-3): decisiva la tripletta di Liguori!

Molto bene anche il Monterosi Tuscia che con lo 0-3 inflitto alla Paganese a domicilio ha vissuto uno scatto molto importante verso la salvezza, con la matricola viterbese che continua a vantare un’ottima continuità di rendimento. Nel match d’andata Campobasso vincente 2-3 allo stadio Rocchi di Viterbo, doppietta di Rossetti e gol di Bonta, rimonta solo sfiorata dal Monterosi con le reti di Costantino su rigore e Polito.

Diretta/ Paganese Monterosi Tuscia (risultato finale 0-3): Artistico-Franchini show!

DIRETTA CAMPOBASSO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Campobasso Monterosi Tuscia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Magri, Menna, Vanzan; Persia, Bontà, Tenkorang; Emmausso, Rossetti, Liguori. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Daga; Mbende, Borri, Rocchi; Adamo, Verde, Buglio, Parlati, Cancellieri; Caon, Ekuban.

Diretta/ Campobasso Monopoli (risultato finale 1-0): molisani, 3 punti pesanti

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Campobasso Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA