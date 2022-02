Diretta Campobasso Palermo/ Streaming video tv: rosanero per il rilancio (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO PALERMO: ROSANERO PER IL RISCATTO!

Campobasso Palermo, partita in diretta dal Nuovo Romagnoli, si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio: nella 25^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022 va in scena una partita tra due società alla ricerca del passato glorioso, ma che affrontano fasi diverse della loro storia. I molisani arrivano da un buon pareggio a Taranto: hanno mantenuto 4 punti di vantaggio sulla zona playout e dunque sarebbero salvi, ma sanno bene che la lotta per mantenere la categoria sarà aspra e difficile e che dovranno mantenere un passo costante per riuscire a spuntarla.

Il Palermo invece si è fatto rimontare due gol dall’Acr Messina, pareggiando il derby del Renzo Barbera: un risultato deludente per i rosanero, che puntano la fase nazionale dei playoff ma sono usciti male dal turno infrasettimanale, e ora devono immediatamente riprendere a correre per non restare troppo indietro. Aspettando che la diretta di Campobasso Palermo prenda il via, proviamo ora a fare qualche valutazione sulle decisioni che potrebbero essere prese dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CAMPOBASSO PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Palermo sarà trasmessa su Sky Sport 256, appuntamento quindi riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO PALERMO

Il 4-3-3 di Mirko Cudini per Campobasso Palermo contempla una difesa in cui Fabriani e Pace saranno i due terzini, mentre a protezione del portiere Zamarion giocheranno Menna e Dalmazi; in mezzo al campo ecco la regia di Persia, con uno tra Bonta e Candellori che potrebbe lasciare il posto a Tenkorang. Nel tridente offensivo invece Emmausso è favorito su Rossetti per il ruolo di centravanti, sugli esterni le soluzioni riguardano anche Davide Di Francesco che può avere la maglia da titolare, ma dovrà sfilarla a uno tra Merkaj e Liguori per poi eventualmente giocare a sinistra.

Silvio Baldini gioca invece con il suo solito 4-2-3-1: Pelagotti il portiere, Marco Perrotta può giocare in difesa insieme a Marconi o Lancini mentre Giron andrebbe a fare il terzino sinistro, Accardi confermato a destra. Tante soluzioni a centrocampo: Odjer e Dall’Oglio sono in competizione con Damiani e capitan De Rose, davanti a loro il trequartista può essere Luperini che è in ballottaggio con Fella, Valente e Floriano se la vedono con Silipo e Felici per le corsie laterali mentre la prima punta uscirà dal testa a testa tra Brunori (favorito) e Soleri.



