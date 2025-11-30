Diretta Campobasso Pianese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA CAMPOBASSO PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, pochi istanti è sarà finalmente diretta di Campobasso Pianese, ma abbiamo ancora qualche giro di orologio per capire a livello statistico come arrivano a quest’incontro le due squadre, in un’analisi che ci darà la favorita da un punto di vista matematico. Il Campobasso arriva con numeri di grande intensità: 56% di possesso, 1,9 xG, 1,4 xA, e una media di 14,6 tiri totali, con 5,4 nello specchio. Il 64% delle occasioni nasce da combinazioni centrali, dove i molisani muovono palla con rapidità e attaccano il mezzo spazio con continuità. Atleticamente sono tra i più brillanti del girone: 11,3 km percorsi per giocatore e 13 recuperi offensivi grazie a un baricentro molto alto (46 metri).

Vulnerabilità sui cross laterali: 7,1 concessi a gara e 1,3 xGA da situazioni di ampiezza. Corner: 6 battuti, 4 concessi. La Pianese porta un’identità più prudente ma molto strutturata: 51% di possesso, 1,4 xG, 1,0 xGA, e una difesa che protegge benissimo l’area (3,2 tiri nello specchio subiti). Il 55% delle occasioni nasce da azioni lunghe, costruite su 8–12 passaggi, con un ritmo più ragionato e verticalizzazioni mirate. Nei finali la squadra è efficace: 43% dei gol dopo il 70’. Corner ridotti (4,2 battuti, 5 concessi). Adesso via al commento live della diretta di Campobasso Pianese, si comincia, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE CAMPOBASSO PIANESE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta Campobasso Pianese potrà essere seguita sui canali tv di Sky Sport in abbonamento, opzione necessaria anche per la diretta streaming video che sarà su Now.

CAMPOBASSO PIANESE: MOLISANI DI RINCORSA!

Con la diretta Campobasso Pianese, in programma alle ore 17:30 di domenica 30 novembre, stiamo per vivere una sfida diretta per entrare in zona playoff: siamo alla 16^ giornata di Serie C 2025-2026 e bisogna dire che la classifica attuale nel girone B è diversa rispetto a quello che il campo avrebbe detto finora.

Il Campobasso infatti ha ricevuto due punti di penalizzazione: al momento sono decisivi per tenere i molisani fuori dalle prime dieci della classifica, la squadra però sta facendo bene e infatti dopo aver perso contro l’Arezzo capolista ha raccolto due pareggi e soprattutto la preziosissima vittoria di Forlì.

Squadra dunque che ha tutto per prendersi i playoff, come del resto la Pianese che grazie al -2 dei rivali è davanti di un punto: i toscani curiosamente hanno battuto proprio il Forlì lo scorso sabato, non tantissime le vittorie nell’ultimo periodo ma il rendimento in generale rimane comunque positivo.

Chiaramente in questa imminente diretta Campobasso Pianese sono in palio punti importanti per entrambe le compagini, sarà molto interessante scoprire quello che succederà in campo e a tale proposito proviamo anche a scoprire in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAMPOBASSO PIANESE

La diretta Campobasso Pianese ci dice che Luciano Zauri affronta la partita con un 3-5-2, modulo che dunque viene modificato con Bifulco che affianca uno tra Magnaghi e Padula in competizione tra loro, avanzano i due laterali che possono essere Parisi (o Cristallo) e Martina (o Pierno) a supportare un centrocampo nel quale Gargiulo o Cerretelli fanno da riferimento per le mezzali Gala e Brunet, infine in difesa potremmo vedere ancora Papini e Lancini ma stavolta con Armni, a protezione di Tantalocchi che rimane il portiere titolare dei molisani.

Nella Pianese di Alessandro Birindelli il modulo è lo stesso: Filippis fa il portiere, la difesa è composta da Masetti, Ercolani e Gorelli e anche per quanto riguarda gli altri reparti potrebbero esserci solo conferme rispetto all’ultima partita, quindi con Bertini, Simeoni e Tirelli a comporre il centrocampo, Coccia laterale destro con Chesti schierato sull’altro versante e infine l’attacco, nel quale Bellini è il protagonista del momento con la doppietta decisiva realizzata contro il Forlì, e Peli che ancora una volta lo dovrebbe affiancare.

QUOTE E PRONOSTICO CAMPOBASSO PIANESE

Molisani favoriti dal pronostico che i bookmaker hanno stabilito per la diretta Campobasso Pianese, secondo la Snai è di 1,90 volte la giocata il valore che accompagna il segno 1 per la loro vittoria, mentre il segno 2 posto sul successo dei toscani porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine l’opzione per il pareggio regolata dal segno X ha un guadagno che corrisponde a 3,05 volte l’importo investito.