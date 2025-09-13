Presentazione della diretta Campobasso Pineto, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Campobasso Pineto, scontro al vertice

La quarta giornata del girone B di Serie C sarà divisa in due giorni e nel pomeriggio del primo, oggi sabato 13, sarà in campo la diretta Campobasso Pineto che si giocherà allo Stadio Nuovo Romagnoli tra due squadre che hanno iniziato bene la stagione e che vorranno continuare con questi risultati. I rossoblù hanno iniziato peggio con una sconfitta per poi riprendersi e ottenere 4 punti grazie ad una vittoria e un pareggio 2-2 sul campo del Carpi nell’ultima giornata.

Per i toscani invece ogni partita ha fino a qui portato punti in classifica che li fanno essere ora a ridosso delle prime tre posizioni in classifica che, sebbene all’inizio della stagione, potrebbe essere importante raggiungere per dare un segnale alle concorrenti, a questa sfida arrivano dopo un pareggio casalingo 1-1 contro il Pontedera.

Diretta Campobasso Pineto, dove seguire in streaming video la partita

Se si volesse seguire la diretta Campobasso Pineto in contemporanea con lo stadio ma comodamente da casa, basterà connettersi alle 17.30 ai canali Sky Sport o Sky Sport Calcio che Sky Sport mette a disposizione degli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento ai suoi servizi, l’unica altra alternativa è lo streaming di cui ci si potrà servire grazie a NowTv o SkyGo.

Formazioni Campobasso Pineto, possibili ventidue in campo

Per la diretta Campobasso Pineto entrambi i tecnici saranno obbligati a fare dei cambi nelle formazioni in campo, per via di alcune indisponibilità o squalifiche ottenute nell’ultima uscita stagionale, i rossoblù ad esempio non potranno schierare Bordin e per questo Luciano Zauri nel suo 4-3-3 schiererà Tantalocchi in porta, Parisi, Papini, Lancini e Pierno in difesa, Di Livio, Cerretelli e Gala a centrocampo, e in attacco Bifulco, Padula e Leonetti. I toscani di Ivan Tisci invece avranno decisamente meno problemi e nel loro tipico 4-3-3 inseriranno Tonti, Borsoi, Capomaggio, Postiglione e Baggi, Germinario, Lombardi e Schirone, Pellegrino, D’Andrea e Bruzzaniti.

Pronostico Campobasso Pineto, possibile esito finale

Tra le due squadre della diretta Campobasso Pineto i toscani sono quelli che arrivano alla sfida con il peso di dover vincere o almeno di non perdere punti alla fine dei 90 minuti così da poter continuare a lottare e puntare ad una stagione in vetta o in lotta per una delle prime tre posizioni, che aiuterebbero in maniera importante anche per i playoff. Dall’altra parte poi c’è una squadra che ha mostrato qualche limite in fase difensiva che se sfruttato a dovere permetterebbe ai biancazzurri di ottenere un vantaggio da poter poi difendere senza troppe difficoltà per il resto della sfida.