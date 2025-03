DIRETTA CAMPOBASSO PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri relativi alla diretta di Campobasso Pineto? Gli abruzzesi segnano in media 1.14 gol a partita, rispetto agli 0.93 del Campobasso, e subiscono anche meno reti (1.21 contro 1). Dal punto di vista delle vittorie, il Pineto ha ottenuto il 35.71% dei successi, mentre il Campobasso si ferma al 28.57%. Anche nei match con almeno due gol segnati, il Pineto ha una percentuale maggiore (64.29% di over 1.5 contro il 60.71%), mentre il divario si allarga leggermente negli over 2.5 (42.86% per il Pineto, 35.71% per il Campobasso).

Sul fronte difensivo, entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni. I primi tempi vedono il Pineto più propenso a sbloccare le gare, con il 75% di partite con almeno un gol nei primi 45 minuti, contro il 57.14% del Campobasso. Ora passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Campobasso Pineto, il fischio di inizio sta per arrivare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAMPOBASSO PINETO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Campobasso Pineto in streaming con un abbonamento a Sky o a Now ed utilizzare le applicazioni Sky Go e Now TV. Tramite il tuo televisore potrai anche seguire la gara sintonizzandoti sul canale Sky Sport 255.

CAMPOBASSO PINETO, DUE SQUADRE A META’ CLASSIFICA

La diretta Campobasso Pineto si tiene domenica 2 marzo 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Nuovo Romagnoli scendono in campo due compagini che non stanno ancora raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati. I padroni di casa arrivano da due successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in trasferta contro la Spal, ma si piazzano per adesso soltanto al dodicesimo posto nel girone B, in compagnia di Pontedera ed Ascoli visto che tutte e tre hanno totalizzato trentatre punti.

Se la passa leggermente meglio il Pineto, in ottava posizione con trentanove punti. I recenti rallentamenti subiti contro il Gubbio, con cui ha perso, e la Vis Pesaro, con cui invece non è andato oltre un pareggio interno, stanno mettendo in discussione il piazzamento dei biancazzurri. Gli abruzzesi rischiano il sorpasso del Rimini mentre i molisani devono evitare a tutti i costi di essere risucchiati dalla zona retrocessione, con i playout ora distanti appena quattro lunghezze.

CAMPOBASSO PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Tisci dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3 con Marone, Borsoi, De Santis, Ingrosso, Hadziosmanovic, Germinario, Lombardi, Schirone, Tunjov, Gambale e Bruzzaniti, almeno stando alle indicazioni offerte dalle probabili formazioni della diretta Campobasso Pineto. Il tecnico Prosperi non dovrebbe a sua volta modificare granche rispetto al modulo 3-5-2 con Neri, Remy, Benassai, Calabrese, Pierno, Cerretelli, Serra, Pellitteri, Martina, Bifulco e Di Nardo che ha sconfitto la Spal nel turno precedente a quello che si sta per disputare.

DIRETTA CAMPOBASSO PINETO, LE QUOTE

Le quote fornite da un’agenzia di scommesse come Sisal ci fa capire che nella diretta Campobasso Pineto sono i padroni di casa i favoriti della vigilia. L’1 viene quotato appunto a 2.25 mentre il 2, ovvero il successo degli ospiti, è invece pagato a ben 3.30. Una via di mezzo è rappresentata dal pareggio, con il segno x posto infatti ad un interessante 2.90.