DIRETTA CAMPOBASSO PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva adesso il momento della diretta di Campobasso Pontedera, ma non nel modo in cui pensate voi ovvero con il commento lve, quello arriverà solamente dopo perché adesso i giocatori hanno appena iniziato il riscaldamento. Adesso quindi vi proponiamo un excursus sulle statistiche che i giocatori portano in campo ogni settimana. Passiamo dunque ai dati del Campobasso, squadra che trova le sue fortune nella fase difensiva ben studiata e dove vediamo dalla heatmap che i giocatori occupano nel 65% del tempo di gioco la propria metà campo, il che suggerisce anche che quando attaccano lo fanno in contropiede e il numero sui cross progressivi è d’accordo con questa analisi.

Adesso invece vediamo i toscani che sono una squadra che fa molto pressing, arriviamo a circa 8 km percorsi in media da questa squadra anche se purtroppo poi da situazione di recupero palla avversaria subiscono in media il 21% delle proprie reti. Sarà dunque una partita molto equilibrata, andrà a finire cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Campobasso Pontedera dove inizierà finalmente il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAMPOBASSO PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’iscrizione a Sky è richiesta per poter seguire con i propri occhi senza andare allo stadio la diretta Campobasso Pontedera. Chi è abbonato può quindi seguire l’incontro sia in streaming sull’applicazione di Sky Go che in televisione al canale Sky Sport 253.

CAMPOBASSO PONTEDERA, IN BILICO TRA PROMOZIONE E RETROCESSIONE

La diretta Campobasso Pontedera di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 17:30 attira l’attenzione per diversi aspetti. I padroni di casa vivono una situazione particolare a causa della classifica molto corta che sta caratterizzando il girone B 2024/2025. I rossoblu sono appunto in quindicesima posizione con ventisette punti, a tre lunghezze dalla Spal in zona retrocessione ma anche ugualmente distanti dall’Ascoli, a trenta punti e quindi appena dentro la zona playoff.

Per i molisani c’è ancora dunque sia la possibilità di dover retrocedere che quella di raggiungere la promozione in Serie B nel prossimo campionato da disputare sebbene in questo turno debba fare i conti con una diretta rivale come il Pontedera. I granata, in undicesima posizione e reduci da due successi consecutivi, sono un’altra di quelle squadre che hanno racimolato trenta punti, come pure il Gubbio, e puntano ad ottenere un piazzamento nella parte più alta della graduatoria e sognare in grande. Bisogna inoltre ricordare che il Campobasso non trova più un successo dallo scorso 3 di novembre ed arriva dalla sconfitta patita contro la Vis Pesaro, quarta forza del torneo.

DIRETTA CAMPOBASSO PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’ultima sconfitta potrebbe convincere mister Prosperi ad effettuare qualche modifica nel suo 3-4-1-2 con Forte, Mondonico, Calabrese, Benassai, Pierno, Pellitteri, Cerretelli, Martina, Bifulco, Di Nardo e Di Stefano se si parla di probabili formazioni della diretta Campobasso Pontedera. Il successo col Pineto potrebbe invece portare alla ripetizione del 4-2-3-1 con Tantalocchi, Cerretti, Moretti, Martinelli, Perretta, Ladinetti, Guidi, Vitali, Scaccabarozzi, Sala e Corona nelle idee di mister Menichini per i suoi granata almeno dall’inizio.

DIRETTA CAMPOBASSO PONTEDERA, LE QUOTE

Sia secondo Sisal che stando a Snai le quote ci dicono che per la diretta Campobasso Pontedera i favoriti dovrebbero essere i padroni di casa. L’1 e quindi il successo rossoblu viene infatti indicato a solo 2.10 per entrambe le agenzie che differiscono leggermente nei valori quando si parla invece degli altri risultati. Per la prima, il 2 è fissato a 3.20 mentre l’x è pagato a 3.25 ma per quanto riguarda la seconda ci sarebbero invece le stesse chances di successo per gli ospiti rispetto a quelle che vedrebbero la sfida concludersi con un pareggio, ovvero 3.15.