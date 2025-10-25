Diretta Campobasso Rimini streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA CAMPOBASSO RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo quello che potrebbe succedere nella diretta di Campobasso Rimini, lo faremo grazie alle statistiche che evidenziano dei trend davvero molto interessanti. Il Campobasso è tra le più verticali del girone: 1,9 xG, 6,8 tocchi medi in area avversaria e 12 recuperi palla offensivi a partita, con il 44% delle azioni pericolose nate da pressing coordinato. La squadra molisana tende a segnare nella seconda parte di gara (63% dei gol dopo il 60’) e a chiudere con un volume atletico importante (10,9 km percorsi per giocatore).

DIRETTA/ Juventus U23 Campobasso (risultato finale 0-1): Gala la decide all'ultimo secondo! (22 ottobre 2025)

Il Rimini risponde con un calcio più strutturato: 54% di possesso, 1,6 xG, e 1,4 xA, con un’impostazione che passa per il 68% dei casi dai centrali. È una delle squadre più disciplinate del gruppo (1,8 ammonizioni di media), ma soffre sui piazzati (37% dei gol subiti su calcio da fermo). Sul piano dei ritmi, equilibrio: il Campobasso più aggressivo, il Rimini più metodico. Adesso via al commento live della diretta di Campobasso Rimini, finalmente si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Rimini Juventus U23 (risultato finale 0-2): volano i bianconeri! (oggi 19 ottobre 2025)

STREAMING VIDEO TV DIRETTA CAMPOBASSO RIMINI: COME VEDERLA?

Per la diretta Campobasso Rimini siamo sempre sui canali tv di Sky Sport in abbonamento, è invece la piattaforma Now a garantire la diretta streaming video, anche qui riservata ai clienti.

CAMPOBASSO RIMINI: ROMAGNOLI CON L’ACQUA ALLA GOLA!

La diretta Campobasso Rimini ci farà compagnia alle ore 17:30 di sabato 25 ottobre, ed è una partita che va in scena nel programma dell’undicesima giornata per il girone B di Serie C 2025-2026, terzo impegno in una settimana per i molisani che mercoledì pomeriggio hanno recuperato contro la Juventus U23.

Diretta/ Campobasso Ternana (risultato finale 0-1): la decide Pettinari! (19 ottobre 2025)

È arrivata una vittoria incredibile: il gol di Gala all’ultimo secondo ha regalato tre punti preziosissimi ai molisani, che entrano ancor più in zona playoff e in questo modo riescono a riscattare la sconfitta casalinga che era maturata contro la Ternana e si lanciano verso questa partita con il vento in poppa, per salire ancora più in alto.

Il Rimini dal canto suo prosegue la scalata semi-impossibile: i 12 punti di penalizzazione sono un macigno anche psicologico, senza questo fardello i romagnoli sarebbero in piena corsa per la salvezza diretta ma intanto hanno perso in casa proprio contro la Juventus U23, e non stanno facendo benissimo.

Certamente bisogna parlare dell’orgoglio che non manca affatto, ma va anche detto che la situazione sulla penalizzazione potrebbe peggiorare; intanto noi ci rivolgiamo al campo per la diretta Campobasso Rimini, innanzitutto andando a ipotizzare le scelte da parte dei due allenatori per la partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAMPOBASSO RIMINI

Per la diretta Campobasso Rimini Luciano Zauri dovrebbe aver perso anche Lorenzo Di Livio, uscito per infortunio mercoledì dopo un quarto d’ora: spazio dunque a Leonetti che agirebbe da esterno sinistro nel tridente, poi possibile inserimento di Ravaglioli a destra e Magnaghi che si gioca il posto con Padula davanti. A centrocampo Gala, autore del gol vittoria, può sostituire Serra mentre sarebbero confermati sia Brunet che Gargiulo; Cristallo e Lanza i due possibili terzini, Lancini e Celesia ancora a formare la coppia centrale che in difesa protegge il portiere Tantalocchi.

Il Rimini di Filippo D’Alessio se la gioca con un 3-5-2: in porta va Leonardo Vitali, davanti a lui abbiamo Fabbri, Lepri e Bellodi con Ferrarini che può fare l’esterno destro e Falasco quello sinistro, in mezzo al campo Fiorini può avere una maglia per giocare insieme a Leoncini e Marco Piccoli e attenzione anche alla candidatura di Asmussen per dare maggiore peso offensivo alla squadra romagnola, in questo senso Mattia Rubino spera in un posto sulla corsia mancina mentre davanti Capac e D’Agostini sono ancora favoriti rispetto a Michele Madonna, questa almeno è la sensazione.

PRONOSTICO E QUOTE CAMPOBASSO RIMINI

Diamo una breve lettura delle quote che l’agenzia Sisal ha previsto sulla diretta Campobasso Rimini, con i molisani che partono favoriti in virtù del valore da 2,00 volte la somma versata sul segno 1; per contro il segno 2 vi consentirebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 3,50 volte l’importo investito sulla partita, infine il segno X porta in dote una vincita da 3,30 volte la posta in palio.