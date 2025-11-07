Analisi della diretta Campobasso Sambenedettese, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

DIRETTA CAMPOBASSO SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Avviciniamoci alla diretta di Campobasso Sambenedettese, obiettivo capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti con il nostro angolo delle statistiche, rubrica in cui vedremo insieme chi sarà la papabile vincitrice per la vittoria finale. Il Campobasso è squadra di carattere: 51% di possesso, 1,5 xG, e una media di 10,8 km percorsi per giocatore. Il 65% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, ma la squadra tende a sbilanciarsi in fase di pressione (1,3 xGA, 36% dei gol subiti su contropiede).

DIRETTA/ Pisa Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: Nzola vs Vardy, via! (Serie A, 7 novembre 2025)

La Sambenedettese costruisce meno ma colpisce con efficacia: 47% di possesso, 1,6 xG, 1,4 xA, e una conversione altissima (38% dei tiri nello specchio trasformati in gol). Il 41% delle reti nasce da palla ferma, arma su cui i rossoblù fanno spesso la differenza. Campobasso più ordinato (1,9 ammonizioni di media), Samb più fallosa (17,4 falli a gara, 3,2 gialli). Una gara che si giocherà sulla fisicità e sulla lucidità nei momenti chiave: chi manterrà il ritmo avrà la meglio. Ora via al commento live della diretta di Campobasso Sambenedettese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Spezia Bari (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 7 novembre 2025)

Diretta Campobasso Sambenedettese streaming video, come seguire la partita

La diretta Campobasso Sambenedettese si giocherà allo Stadio Nuovo Romagnoli e da lì la sfida sarà trasmessa a tutti i tifosi tramite i servizi offerti da Sky Sport che anche questa volta metterà a disposizione per i suoi clienti il canale Sky Sport oltre che lo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv, gratuitamente scaricabili da tutti gli utenti, ma utilizzabili solo da chi è in possesso dell’abbonamento.

Occasione di ripresa per i molisani

Alle 20.30 scenderà in campo anche la diretta Campobasso Sambenedettese nella tredicesima giornata del girone B di Serie C, in una sfida tra due squadre che stanno rincorrendo le ultime posizioni valide per i playoff e che stanno vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi e dalla poca costanza, i molisani infatti nelle ultime 3 uscite non sono riusciti a portare a casa una vittoria e anzi hanno subito pesanti sconfitte, l’ultima 5-1 in casa dell’Arezzo, ma nonostante questo sono ancora aggrappati ai playoff essendo con 16 punti all’undicesimo posto ma a pari con il decimo.

DIRETTA/ Reggio Emilia Treviso (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket oggi 7 novembre 2025)

Per i marchigiani la situazione non è migliore visto che con la sconfitta casalinga 0-1 contro il Guidonia Montecelio sono arrivate a 4 le partite che non hanno permesso di portare a casa punti nelle ultime 5 giornate, i punti in classifica con 14 e la posizione è la dodicesima ma la distanza con i playoff non è molta e i tifosi possono quindi continuare a sognare di raggiungere l’obiettivo.

Campobasso Sambenedettese, probabili scelte dei tecnici

Ad affrontare la diretta Campobasso Sambenedettese saranno delle squadre differenti rispetto a quelle che sono scese in campo nell’ultima sfida della competizione, i rossoblù di Luciano Zauri si posizioneranno con un 4-3-3 con Tantalocchi in porta, Cristallo, Papini, Celesia e Martina in difesa, Serra, Bordin e Gargiulo a centrocampo, e in attacco un tridente con Lombari, Magnaghi e Leonetti. Gli uomini di Ottavio Palladini invece presenteranno un 4-2-3-1 con Orsini come portiere, Tosi, Dalmazzi, Pezzola e Zoboletti come difensori, Alfieri e Candellori come mediani, Marranzino, Touré e Konate come trequartisti ed Eusepi unico attaccante.

Campobasso Sambenedettese, quote e possibile risultato finale

Dando uno sguardo a diversi siti di scommesse, come bet365, si può nuotare che la diretta Campobasso Sambenedettese è una partita per cui è previsto un solo e unico risultato possibile e che dovrebbe essere la vittoria dei molisani, che infatti è data a 2.00, il motivo è semplice ed è da leggere nella posizione più alta in classifica. Per la vittoria dei marchigiani invece il valore deve salire visto che è pari a 3.05 ed è il più alto dei tre possibili, il pareggio invece è stato fissato a metà strada, a 2.85, e identifica un risultato difficile da vedere ma che comunque entrambe le squadre potrebbero accettare per il momento in cui si trovano.