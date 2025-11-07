Analisi della diretta Campobasso Sambenedettese, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato
DIRETTA CAMPOBASSO SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA
Avviciniamoci alla diretta di Campobasso Sambenedettese, obiettivo capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti con il nostro angolo delle statistiche, rubrica in cui vedremo insieme chi sarà la papabile vincitrice per la vittoria finale. Il Campobasso è squadra di carattere: 51% di possesso, 1,5 xG, e una media di 10,8 km percorsi per giocatore. Il 65% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, ma la squadra tende a sbilanciarsi in fase di pressione (1,3 xGA, 36% dei gol subiti su contropiede).
La Sambenedettese costruisce meno ma colpisce con efficacia: 47% di possesso, 1,6 xG, 1,4 xA, e una conversione altissima (38% dei tiri nello specchio trasformati in gol). Il 41% delle reti nasce da palla ferma, arma su cui i rossoblù fanno spesso la differenza. Campobasso più ordinato (1,9 ammonizioni di media), Samb più fallosa (17,4 falli a gara, 3,2 gialli). Una gara che si giocherà sulla fisicità e sulla lucidità nei momenti chiave: chi manterrà il ritmo avrà la meglio. Ora via al commento live della diretta di Campobasso Sambenedettese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)
Diretta Campobasso Sambenedettese streaming video, come seguire la partita
La diretta Campobasso Sambenedettese si giocherà allo Stadio Nuovo Romagnoli e da lì la sfida sarà trasmessa a tutti i tifosi tramite i servizi offerti da Sky Sport che anche questa volta metterà a disposizione per i suoi clienti il canale Sky Sport oltre che lo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv, gratuitamente scaricabili da tutti gli utenti, ma utilizzabili solo da chi è in possesso dell’abbonamento.
Occasione di ripresa per i molisani
Alle 20.30 scenderà in campo anche la diretta Campobasso Sambenedettese nella tredicesima giornata del girone B di Serie C, in una sfida tra due squadre che stanno rincorrendo le ultime posizioni valide per i playoff e che stanno vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi e dalla poca costanza, i molisani infatti nelle ultime 3 uscite non sono riusciti a portare a casa una vittoria e anzi hanno subito pesanti sconfitte, l’ultima 5-1 in casa dell’Arezzo, ma nonostante questo sono ancora aggrappati ai playoff essendo con 16 punti all’undicesimo posto ma a pari con il decimo.
Per i marchigiani la situazione non è migliore visto che con la sconfitta casalinga 0-1 contro il Guidonia Montecelio sono arrivate a 4 le partite che non hanno permesso di portare a casa punti nelle ultime 5 giornate, i punti in classifica con 14 e la posizione è la dodicesima ma la distanza con i playoff non è molta e i tifosi possono quindi continuare a sognare di raggiungere l’obiettivo.
Campobasso Sambenedettese, probabili scelte dei tecnici
Ad affrontare la diretta Campobasso Sambenedettese saranno delle squadre differenti rispetto a quelle che sono scese in campo nell’ultima sfida della competizione, i rossoblù di Luciano Zauri si posizioneranno con un 4-3-3 con Tantalocchi in porta, Cristallo, Papini, Celesia e Martina in difesa, Serra, Bordin e Gargiulo a centrocampo, e in attacco un tridente con Lombari, Magnaghi e Leonetti. Gli uomini di Ottavio Palladini invece presenteranno un 4-2-3-1 con Orsini come portiere, Tosi, Dalmazzi, Pezzola e Zoboletti come difensori, Alfieri e Candellori come mediani, Marranzino, Touré e Konate come trequartisti ed Eusepi unico attaccante.
Campobasso Sambenedettese, quote e possibile risultato finale
Dando uno sguardo a diversi siti di scommesse, come bet365, si può nuotare che la diretta Campobasso Sambenedettese è una partita per cui è previsto un solo e unico risultato possibile e che dovrebbe essere la vittoria dei molisani, che infatti è data a 2.00, il motivo è semplice ed è da leggere nella posizione più alta in classifica. Per la vittoria dei marchigiani invece il valore deve salire visto che è pari a 3.05 ed è il più alto dei tre possibili, il pareggio invece è stato fissato a metà strada, a 2.85, e identifica un risultato difficile da vedere ma che comunque entrambe le squadre potrebbero accettare per il momento in cui si trovano.