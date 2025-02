DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA: FERE ALL’INSEGUIMENTO!

Ci prepariamo alla diretta Campobasso Ternana che va in scena alle ore 19:30 di domenica 16 febbraio, nella 27^ giornata di Serie C 2024-2025: siamo nel girone B e le fere hanno il compito di tenere viva la corsa alla promozione, che sarebbe ancora più serrata senza i punti di penalizzazione ma che è più viva che mai, dopo il 3-1 rifilato all’Arezzo che ha certificato davvero come la squadra si sia stretta intorno ad Ignazio Abate che, come noto, era stato clamorosamente esonerato per motivi “rivedibili”, ma poi è stato reintegrato proprio grazie all’intervento dei suoi calciatori, portando all’immediato dietrofont del presidente che aveva già chiamato Fabio Liverani a sostituire Abate.

La Ternana dunque può trarre forza e fiducia da un episodio controverso, e questa sera ha una bella occasione: il Campobasso è in crisi nera, una squadra da playoff fino alla metà di novembre non vince clamorosamente da 13 giornate, per ora l’arrivo di Fabio Prosperi al posto di Piero Braglia ha portato a due sconfitte senza segnare, la situazione è davvero pessima per i molisani che a questo punto rischiano la retrocessione, visto che lo spareggio sarebbe durissimo. Il tempo per recuperare c’è ma non si può più indugiare: la diretta Campobasso Ternana, contro una big del girone B, sarà la partita del rilancio?

DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Una soluzione a disposizione di Prosperi per la diretta Campobasso Ternana potrebbe essere quella di schierare contemporaneamente Di Nardo e Di Stefano, 15 gol in due: a quel punto potrebbe cambiare il modulo con una sorta di 3-4-2-1, uno tra Bifulco e Riccardo Forte (ma anche Falco) potrebbe schierarsi sulla trequarti con Di Nardo in un 3-4-2-1, oppure un solo giocatore tra le linee. Resta comunque il fatto che Pierno e Celesia dovrebbero essere i laterali di un centrocampo completato da due tra Cerretelli, Chiarello e Prezioso, poi difesa con Mondonico, Benassai e Calabrese davanti a Francesco Forte.

Abate ha in Cicerelli e Cianci due giocatori che di gol totali ne hanno realizzati 26: potrebbe anche esserci turnover davanti perché Millico, Brignola e Alexis Ferrante sono ottime soluzioni, così come Curcio partito titolare lunedì scorso. In mezzo al campo ci sono poi Ciammaglichella, arrivato l’ultimo giorno di calciomercato invernale, e Aloi che insidiano Corradini e Kees De Boer mentre l’equilibratore Vallocchia viaggia verso la conferma; così anche Casasola e Tito sulle corsie laterali, a sinistra però c’è l’opzione Martella. Per quanto riguarda i due centrali, dovrebbero essere Loiacono e Marco Capuano con Vannucchi tra i pali rossoverdi.

PRONOSTICO E QUOTE DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA

Secondo l’agenzia Snai la diretta Campobasso Ternana sorride alla squadra ospite, come era lecito aspettarsi: nello specifico abbiamo il segno 2 per la vittoria delle fere che vale 1,95 volte quello che avrete pensato di investire, per contro abbiamo una vincita che corrisponde a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1, per l’affermazione del Campobasso, e infine il segno X che regola il pareggio e che vi permetterebbe di guadagnare 3,00 volte l’equivalente della giocata su questa partita.