Diretta Campobasso Ternana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Nuovo Romagnoli per la decima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Campobasso Ternana? Cerchiamo di fare il punto della situazione andando a capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in maniera tale da avere anche un’idea su quali saranno i trend più importanti che potrebbero decidere la partita. Il Campobasso è una delle squadre più in forma del torneo, con 1,9 xG e 7,3 tocchi medi in area avversaria, ma anche una certa propensione al rischio (1,2 xGA). Il 64% delle azioni pericolose parte da palla recuperata a centrocampo, segno di una pressione costante.

La Ternana, più esperta, costruisce dal basso (59% di possesso) e ha un rendimento offensivo bilanciato: 1,7 xG e 1,8 xA. Tuttavia, il 42% dei suoi gol arriva su palla inattiva, il dato più alto del girone. Dal punto di vista fisico, equilibrio: 10,5 km medi per giocatore per entrambe, ma la Ternana vince più duelli aerei (61%) e commette meno falli (12 contro 15). Il Campobasso segna soprattutto nella ripresa (65% delle reti dopo il 60’), mentre la Ternana tende a colpire a inizio gara. Adesso via al commento live della diretta di Campobasso Ternana, il fischio di inizio è alle porte, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere la diretta Campobasso Ternana in televisione sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio. La partita verrà quindi trasmessa pure in modalità streaming non solo per gli abbonati a Sky che utilizzerrano l’applicazione di Sky Go ma pure per gli iscritti a Now TV.

CAMPOBASSO TERNANA, IL SORPASSO E’ ALLA PORTATA!

Comincia domenica 19 ottobre 2025 alle ore 12:30 la diretta Campobasso Ternana. Presso lo Stadio Nuovo Romagnoli va in scena il lunch match del girone B della Serie C 2025/2026 valido per la decima giornata del torneo fra due formazioni distanti sei posizioni ma di fatto lontane appena due punti in classifica.

I padroni di casa si trovano al momento al decimo posto toccando infatti quota dodici in graduatoria, proprio come la Pianese, ed occupano dunque la prima casella utile per rientrare in zona playoff. I Lupi non perdono da quattro partite ed arrivano da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali rimediato per 2 a 2 contro la Vis Pesaro.

I rossoblu vogliono continuare ad evitare la sconfitta sebbene debbano fare i conti con i rossoverdi, adesso quarti con i loro quattordici punti guidando il gruppo formato pure da Sambenedettese e Carpi. Il divario dall’Ascoli, sopra di nove lunghezze, e dalla coppia di testa, costituita da Arezzo e Ravenna a quota 24, non è insormontabile ma non va di certo ampliato.

Le Fere sono a loro volta reduci dal pari per 1 a 1 maturato in trasferta contro il Forlì, quando ci aveva pensato il gol di Ferrante ad annullare la rete del momentaneo vantaggio siglata da Petrelli. In caso di succcesso mister Liverani potrà continuare a puntare in alto e a tenere a bada ad esempio i diretti rivali della decima giornata, pronti invece al sorpasso.

DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Ternana: ci si aspetta un 4-3-3 per i padroni di casa dall’inizioe del match con Tantalocchi portiere titolare protetto da Cristallo, Lancini, Papini e Celesia, Cerretelli, Gala e Gargiulo ad orchestrare la manovra, Leonetti, Magnaghi e Bifulco nel trio d’attacco. Modulo 3-4-1-2 invece per le Fere che dovrebbero puntare in avvio su D’Alterio fra i pali, Meccariello, Capuano e Martella in difesa, Donati, Tripi, Vallocchia e Ndrecka a centrocampo, Orellana trequartista dietro alla coppia d’attacco formata da Ferrante e Leonardi.

DIRETTA CAMPOBASSO TERNANA, LE QUOTE

Essendo più in alto in classifica anche solo di due punti sono gli ospiti ad essere i favoriti nelle quote offerte dai bookmakers per l’esito finale della diretta Campobasso Ternana. I rossoverdi vengono dati vincenti per esempio da Sisal a 2.30 mentre il successo degli ospiti viene pagato a 2.90 per chi volesse puntare sull’1. Il segno x indicante il pareggio è alla vigilia la soluzione meno concretizzabile ed è per questa ragione che viene quotato a 3.20.