Diretta Campobasso Torres streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA CAMPOBASSO TORRES: SARDI GIÀ IN CONDIZIONE!

Ci prepariamo alla diretta Campobasso Torres che va in scena alle ore 18:00 di sabato 30 agosto, presso l’Antonio Molinari: seconda giornata nel girone B di Serie C 2025-2026, due squadre già in palla che hanno obiettivi diversi, con la Torres che dopo due ottime stagioni cercano ancora la promozione in Serie B.

DIRETTA/ Ravenna Campobasso (risultato finale 3-2), prima vittoria per i romagnoli (Serie C, 23 agosto 2025)

I sardi appaiono in condizione: non hanno sbagliato l’esordio battendo il Pontedera in casa, sanno bene però che la concorrenza sarà agguerrita e non vogliono ripetere le esperienze passate, quando i playoff non hanno portato in dote un salto di categoria che comunque resterebbe un risultato davvero straordinario.

DIRETTA/ Torres Pontedera (risultato fianle 1-0): tre punti ai sardi (Serie C, 23 agosto 2025)

Possiamo comunque dire che anche il Campobasso non sia partito male: certo è arrivata la sconfitta di Ravenna contro una neopromossa, ma comunque i molisani sono riusciti a segnare due gol in trasferta e almeno offensivamente hanno fornito una bella prova, adesso sarà necessario registrare anche la fase difensiva.

Scopriremo presto se sarà così nella diretta Campobasso Torres, aspettando il calcio d’inizio della partita di Serie C analizziamo brevemente in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, con una valutazione delle probabili formazioni.

Video Torres Atalanta U23 (2-1)/ Gol e highlights: la Dea passa il turno! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE CAMPOBASSO TORRES

Per la diretta Campobasso Torres la tv satellitare mette a disposizione i suoi canali, avremo poi la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO TORRES

Resta il 4-3-3 il modulo di Luciano Zauri per la diretta Campobasso Torres, con Magnaghi che potrebbe prendere il posto di Padula al centro del tridente e Ravaglioli che insidia le maglie di Bifulco e Leonetti comunque favoriti. A centrocampo Gala e Cerretelli dovrebbero esserci; Brunet invece potrebbe sostituire Serra ma si vedrà, in difesa invece Celesia sarà uno dei due centrali in compagnia di Mondonico e in porta andrà Francesco Forte, poi ecco i due laterali bassi che saranno Francesco Parisi a destra e Martina che opera sulla sinistra.

È un 3-5-2 quello di Michele Pazienza per la Torres, e anche qui ci sono ballottaggi: intanto Giorico è squalificato e dunque Masala o Michele Carboni completeranno il centrocampo con Lunghi e Brentan, poi Zecca e Nunziatini restano confermati sulle fasce ma in difesa Fabriani rischia sulla pressione di Idda, che potrebbe dunque affiancare Antonelli e Mercadante nel reparto che protegge Zaccagno. Davanti invece Adama Diakité è di fatto un titolare aggiunto: se Antonino Musso appare ancora favorito per iniziare la partita di Campobasso, non lo stesso si può dire di Bonin che può accomodarsi in panchina.