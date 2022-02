Diretta Campobasso Turris/ Streaming video tv: ospiti cercano continuità (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO TURRIS: PARTITA IN EQUILIBRIO

La diretta di Campobasso Turris, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma sabato 26 febbraio a partire dalle ore 14.30. Le due squadre, che si affronteranno allo Stadio Nuovo Romagnoli, stanno vivendo dei momenti molto diversi tra loro in questa fase della stagione. I padroni di casa infatti stanno lottando per la salvezza e attualmente si trovano al quindicesimo posto della classifica a quota 33, a +4 sulla zona play-out. Gli ospiti invece sono una delle sorprese dell’annata, dato che fino a poco tempo fa militavano ai piani alti della graduatoria. Le ultime prestazioni altalenanti, però, hanno fatto sì che ad oggi si trovino al settimo posto a quota 42.

Gli ultimi risultati delle due compagini confermano le loro posizioni in classifica. I molisani infatti sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto per la salvezza col Monterosi Tuscia. È per questa ragione che hanno bisogno di punti preziosi per allontanarsi dalla zona a rischio retrocessione. I campani invece sono reduci dalla vittoria contro il Foggia, arrivata dopo ben cinque sconfitte consecutive. La loro speranza è che possa essere un nuovo inizio e che proprio in questo nuovo impegno, contro un avversario sulla carta abbordabile, possano trovare continuità.

DIRETTA CAMPOBASSO TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Campobasso Turris non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventinovesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto, nonché su Amazon Prime secondo le medesime modalità.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO TURRIS

Le probabili formazioni di Campobasso Turris risentono inevitabilmente del calendario fitto di Serie C: è plausibile che i due allenatori faranno del turnover. I padroni di casa, al di là di qualche acciacco e dei lungodegenti, sono tutti a disposizione. Il tecnico Massimiliano Cudini potrebbe dunque schierare così il suo 4-3-3: Raccichini; Fabriani, Magri, Menna, Vanzan; Persia, Bontà, Tenkorang; Emmausso, Rossetti, Liguori. Gli ospiti invece dovranno sicuramente fare a meno dello squalificato Ghislandi. Per il resto il tecnico Bruno Caneo dovrebbe riproporre come di consueto il suo 3-4-3: Perina 6; Zampa, Sbraga, Zanoni; Finardi, Tascone, Franco, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti.

QUOTE CAMPOBASSO TURRIS

Le quote di Campobasso Turris offerte dall’agenzia di scommesse Snai, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre sia ampia, sono piuttosto equilibrate. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2,55. Un trionfo della compagine ospite, con il segno 2, è fissato invece a 2,70. Il pareggio, con il segno X, infine, è quotato a 3,15.



