Diretta/ Campobasso Vibonese streaming video tv: punti decisivi in palio (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO VIBONESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Campobasso Vibonese, in diretta domenica 10 aprile aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. La compagine molisana è a caccia di punti importanti per abbandonare definitivamente la zona calda della classifica e sognare i playoff, i calabresi, invece, sono destinati alla retrocessione: solo un miracolo può salvare Curiale e compagni.

DIRETTA/ Campobasso Turris (risultato finale 3-3): è pareggio-show in Molise!

Il Campobasso è situato al quattordicesimo posto in classifica con 42 punti, a +5 dalla zona playout e a -4 dalla zona playoff. Liguori & Co. hanno raccolto sin qui 10 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pirotecnico pareggio interno per 3-3 contro la Turris. La Vibonese, invece, è in fondo alla classifica a quota 21 punti. La zona playout dista 9 punti: i calabresi possono afferrarla solo con tre vittorie nelle ultime tre gare e altrettante sconfitte della Fidelis Andria. Gli ospiti nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 contro il Foggia di Zeman.

Diretta/ Virtus Francavilla Campobasso (risultato finale 4-4): rimonta molisana!

DIRETTA CAMPOBASSO VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Vibonese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Vibonese Foggia (risultato finale 1-1) streaming: Spina risponde a Turchetta

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO VIBONESE

Qualche nodo da sciogliere per entrambi gli allenatori a pochi minuti dalla diretta di Campobasso Vibonese. Andiamo a conoscere le probabili formazioni della sfida e iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa. Campobasso in campo con il 4-3-3: Zamarion in porta, linea a quattro di difesa composta da Sbardella, Menna, Dalmazzi e Pace. Persia agirà davanti al pacchetto arretrato, ai suoi lati Nacci e Candellori. Confermatissimo il trio avanzato: Liguori e Bolsius a sostegno di Rossetti. Passiamo adesso alla Vibonese, schierata con il consueto 3-5-2. Tra i pali spazio a Mengoni, linea a tre composta da Risaliti, Suagher e Polidori. Sulle corsie esterne agiranno Corsi e Basso, mentre in mezzo al campo fiducia in Zibert, Gelonese e Spina. Davanti ci sarà Grillo al fianco dell’esperto Curiale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse non hanno dubbi: i padroni di casa sono nettamente favoriti nella diretta di Campobasso Vibonese. I bookmakers puntano forte sulla formazione molisana, prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: l’1 è dato a 1,40, il pareggio è dato a 4,05, mentre il 2 paga 8,35 volte la posta. Si prevedono diverse reti, come confermato dalle quote sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è dato a 1,95, mentre l’Over 1,75. Discorso diverso per le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA