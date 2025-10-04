Analisi della diretta Campobasso Vis Pesaro, presentazione della squadra, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Campobasso Vis Pesaro, rossoblù in una serie positiva

Tra gli impegni previsti per l’ottava giornata del girone B di Serie C ci sarà la diretta Campobasso Vis Pesaro che avrà inizio alle 17.30 e che metterà di fronte due formazioni che stanno vivendo momenti della stagione ben diversi, nonostante la competizione sia iniziata da poche settimane, i rossoblù sono in un ottimo momento di tre risultati favorevoli consecutivi, ultimo il pareggio 0-0 in casa del Livorno, che gli hanno permesso di essere nella parte alta della classifica nel pieno della lotta per una posizione alta nei playoff di fine stagione e partire così con il favore dei pronostici.

Per i biancorossi invece il momento è tra i più negativi visto che non stanno riuscendo ad essere allo stesso livello rispetto alla stagione passata quando erano stabilmente in zona playoff, quest’annata però ha con sé diverse complicazioni motivo per cui la squadra marchigiana sta lottando per evitare di finire incastrata nella lotta per la salvezza e i playout, accaparrandosi tutti i punti disponibili come dimostrato nel pareggio 0-0 con il Gubbio.

Diretta Campobasso Vis Pesaro, dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Campobasso Vis Pesaro sarà in campo allo Stadio Nuovo Romagnoli e come di consueto sarà condivisa con i tifosi su Sky Sport che detenendo i diritti della competizione la trasmetterà su un unico canale, quello di Sky Sport (canale 253) mentre in streaming sarà disponibile sulle piattaforme di SkyGo e NowTv.

Campobasso Vis Pesaro, probabili formazioni

I risultati dell’ultima uscita stagionale porteranno i due tecnici della diretta Campobasso Vis Pesaro ad attuare alcuni cambi per cercare di ottenere i 3 punti, fondamentali per continuare il loro percorso verso obiettivi diversi, i rossoblù di Luciano Zauri saranno messi in campo secondo il solito 4-3-3 nel quale però ci saranno Tantalocchi come portiere, Cristallo, Papini, Celesia e Pierno come difensori, Gala, Cerretelli e Gargiulo come centrocampisti e Serra, Martina e Leonetti come attaccanti.

Per i biancorossi invece ci sarà il cambio obbligato di Zoia, squalificato, ma non cambierà la scelta di 3-4-1-2 di Roberto Stellone con Pozzi in porta, Ceccacci, Tonucci e Di Renzo in difesa, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli e Tavernaro a centrocampo, Di Paola sulla trequarti e in attacco Nicastro con Stabile.

Campobasso Vis Pesaro, quote e pronostico finale

Secondo Sisal e diversi altri siti di scommesse la diretta Campobasso Vis Pesaro sarà molto equilibrata e potrebbe essere decisa all’ultimo da un episodio dopo 90 minuti ricchi di emozioni e occasioni da gol da una parte e dall’altra, alla fine però la formazione che sembra più propensa alla vittoria è quella rossoblù, riconosciuta da una quota di 2.10. La vittoria dei biancorossi al contrario è sicuramente più difficile ma comunque non impossibile, soprattutto se considerata la sua posizione in classifica, e infatti è stata fissata a 3.40, infine il pareggio, che potrebbe essere il risultato più giusto, è dato a 2.90.