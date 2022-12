Diretta Canada Marocco/ Streaming video Rai: sogno africano, Mondiali 2022

DIRETTA CANADA MAROCCO: OSPITI FAVORITI!

Canada Marocco, diretta dall’arbitro brasiliano Raphael Claus presso lo stadio Al Thumana della capitale Doha alle ore 16.00 italiane (le 18.00 locali) di oggi pomeriggio, giovedì 1 dicembre 2022, sarà una partita valida per il girone F dei Mondiali Qatar 2022 che fornisce al Marocco un’occasione d’oro per qualificarsi agli ottavi di finale in un gruppo che sulla carta era “chiuso” dalle due big europee. I risultati delle prime due giornate ci dicono invece che la diretta di Canada Marocco vedrà gli africani ad un passo dall’impresa, anche perché devono affrontare un Canada che invece è già tristemente eliminato a causa di due sconfitte nelle prime due partite.

Marocco quindi sotto i riflettori: buonissimo già il debutto con un pareggio contro la Croazia, poi ecco l’exploit della vittoria per 2-0 contro il Belgio nella seconda giornata che adesso pone i marocchini vicinissimi agli ottavi di finale, che meriterebbero ampiamente per quanto fatto vedere finora. Non tutto è da buttare nemmeno per il Canada, che contro il Belgio avrebbe onestamente meritato di più e che pure contro la Croazia era stato in vantaggio per più di mezz’ora, ma adesso i nordamericani possono solamente cercare di salvare l’onore. L’attenzione è tutta per i Leoni dell’Atlante, ma staremo a vedere che cosa ci dirà la diretta di Canada Marocco…

DIRETTA CANADA MAROCCO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Canada Marocco sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. I Mondiali 2022 sono un’esclusiva Rai e quindi anche la diretta streaming video di Canada Marocco sarà fornita gratuitamente per tutti tramite il sito oppure la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CANADA MAROCCO

PROBABILI FORMAZIONI CANADA MAROCCO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Canada Marocco. Il c.t. John Herdman dovrebbe schierare il suo Canada secondo un modulo 3-5-2 nel quale la difesa a tre davanti al portiere Borjan dovrebbe essere formata da Johnston, Vitoria e Miller; nella folta linea a cinque del centrocampo del Canada potrebbero invece trovare posto Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies e Laryea; infine, ipotizziamo David e Larin come titolari nella coppia d’attacco canadese.

La risposta del Marocco di Hoalid Regragui dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 nel quale Bounou sarà il portiere, mentre Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui dovrebbero formare da destra a sinistra la linea difensiva a quattro uomini; ecco poi a centrocampo il terzetto formato da Ounahi, Sofyan Amrabat e Amallah, mentre in attacco i titolari del tridente dovrebbero essere Ziyech a destra, En-Nesyri centravanti e Boufal come ala sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Canada Marocco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita dei Mondiali 2022: canadesi formalmente in casa ma certamente sfavoriti, il segno 1 infatti è quotato a 3,60 mentre con il segno 2 per la vittoria del Marocco si arriverebbe a quota 2,10. Infine, un pareggio varrebbe 3,40 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X per questa partita.

