Presentazione della diretta Canada Open 2025, dove vedere i match e gli incontri dei tennisti italiani per i trentaduesimi di finale

Diretta Canada Open 2025, Cobolli e i trentaduesimi di finale

Dopo le partite giocate nella giornata di ieri oggi la diretta Canada Open 2025 proporrà i trentaduesimi di finale del torneo, che è ancora ben lontano da far scendere in campo i grandi nomi del ranking ATP ma che sta comunque regalando sfide interessanti e la possibilità di mettere gli occhi su atleti meno conosciuti.

Risultati Conference League/ Diretta gol live score: si decidono i passaggi di turno (29 luglio 2025)

Nella serata di ieri si sono giocati i primi undici incontri per questa fase del torneo mentre la giornata di domani sarà destinata agli ultimi ventuno match che vedranno definire le sfide dei sedicesimi di finale che inizieranno e si chiuderanno il giorno successivo.

In questo turno del Canada Open saranno impegnati anche altri tennisti italiani, sia nel singolare maschile che in quello femminile, dopo gli incontri di Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini andati in scena nella giornata di ieri, a calcare il campo infatti saranno Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Lorenzo Sonego per il singolare maschile e Lucia Bronzetti per quello femminile.

Alice Campello, dedica per il compleanno dei figli / “Siete l’emozione più grande mai provata”

Il ventitreenne fiorentino dovrà sfidare e battere il canadese Alexis Galarneau che giocherà con tutto il pubblico a favore e che è già in ritmo partita avendo dovuto sfidare il francese Arthur Rinderknecht nei 64esimi di finale.

Diretta Canada Open 2025, come seguire gli incontri

Come per tutte le sfide del torneo anche questa diretta Canada Open 2025 potrà essere seguita in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, ma anche su Sky Sport che però richiede un abbonamento ai suoi servizi, per lo streaming invece le piattaforme di riferimento sono SkyGo e NowTv, utilizzabili solo dai clienti Sky e SuperTennisX aperta e gratuita per tutto il pubblico interessato all’evento.

Calciomercato Como News/ Si complica Morata, Fabregas libera tre cessioni (29 Luglio 2025)

Diretta Canada Open 2025, gli incontri di Gigante, Musetti e Bronzetti

Anche per Matteo Gigante la diretta Canada Open 2025 prospetta una gara contro un atleta casalingo, il ventitreenne Gabriel Diallo che è alla sua prima partita nel torneo mentre il ventitreenne romano ha già vinto un match contro il croato Borna Coric con il risultato di 6-4, 2-6 e 6-7.

Per Lorenzo Sonego invece, l’ultimo italiano in gara nel singolo maschile, l’avversario sarà il cinese Bu Yunchaokete che si è qualificato a questo turno grazie ad una vittoria 6-7, 2-6 contro il ceco Vit Kopriva, il trentenne torinese dovrà fare affidamento sulla sua esperienza per sopperire alla grossa differenza d’età che favorisce l’asiatico.

Per quanto riguarda il singolare femminile Lucia Bronzetti dovrà affrontare la ventiduenne danese Clara Tauson e provare a ripetere la prestazione messa in campo nella giornata di lunedì quando ha battuto 4-6, 7-6 e 6-2 la ventiquattrenne americana Elizabeth Mandik.

A differenza dell’incontro dei 64esimi di finale però la ventiseienne italiana dovrà riuscire a evitare di concedere il vantaggio all’avversaria ed essere aggressiva fin da subito per mettere pressione ad un’atleta che nonostante il talento è ancora molto giovane ed è al suo primo incontro nel torneo.