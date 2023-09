DIRETTA CANADA SLOVENIA/ Video streaming tv: sfida diretta per l’MVP? (Mondiali basket 2023, 6 settembre)

DIRETTA CANADA SLOVENIA: DUE CANDIDATI MVP

La diretta di Canada Slovenia potrebbe anche essere una sfida determinante per l’assegnazione del titolo di MVP dei Mondiali basket 2023. Naturalmente bisognerà anche vedere se una di queste due nazionali arriverà poi in fondo, ma intanto Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic sono assolutamente ai primissimi posti della speciale graduatoria: con 26,4 punti a partita Doncic è il miglior marcatore dei Mondiali basket 2023, sta tirando male dal perimetro (23,8%) ma aggiunge 7,4 rimbalzi e 6,8 assist oltre a 2,4 recuperi, numeri da stella assoluta come del resto il giocatore dei Dallas Mavericks ha già fatto vedere di essere fin dalla più tenera età, con la canotta del Real Madrid e della sua nazionale.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023/ In campo a Manila, si gioca! Diretta live score (oggi 6 settembre)

Gilgeous-Alexander risponde con 23,8 punti (quinto marcatore della kermesse), 6,6 rimbalzi e 5,2 assist, 1,6 recuperi e un ottimo 60,4% da 2 punti abbinato al 33,3% dal perimetro. Non solo: nonostante abbia parecchio la palla tra le mani, il dato relativo alle perse parla di 1,4 per gara ed è davvero basso. Sarebbe ovviamente sbagliato e limitato ridurre la diretta di Canada Slovenia al duello tra questi due giocatori: non faremmo un favore a due ottime nazionali, ma inevitabilmente tante attenzioni (anche sul parquet) saranno rivolte a Doncic e Gilgeous-Alexander… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Germania Lettonia (risultato finale 81-79): tedeschi in semifinale sul filo! (Mondiali basket 2023)

DIRETTA CANADA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Canada Slovenia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i due canali di riferimento sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. Qualora non ci possa mettere davanti a un televisore, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita dei Mondiali basket 2023 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; per quanto riguarda la mobilità, va anche detto che Canda Slovenia sarà garantita, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento, anche sulle piattaforme DAZN e Now Tv.

Risultati Mondiali basket 2023/ Serbia e Usa in semifinale, Italia battuta nettamente (oggi 5 settembre)

CANADA SLOVENIA: BIG MATCH!

Canada Slovenia è in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay, alle ore 14:30 (italiane) di mercoledì 6 settembre: con questa partita terminano i quarti di finale ai Mondiali basket 2023. Cosa aspettarci? Francamente, uno spettacolo: Canada e Slovenia sono due delle nazionali che già alla vigilia della competizione partivano con speranze di medaglia, e lo hanno anche confermato nel corso del loro percorso. Il Canada ha demolito tutte le avversarie nella prima fase, rifilando anche 30 punti alla Francia; poi ha inaspettatamente perso contro il Brasile, ma nel match da dentro o fuori ha avuto ragione della Spagna campione in carica, aumentando così le sue quotazioni.

La Slovenia con in campo Luka Doncic può arrivare dovunque o quasi: anche la nazionale balcanica è rimasta imbattuta nella prima fase (con avversarie certamente più morbide), poi ha vinto una partita fondamentale contro l’Australia – eliminandola – ma ha perso nettamente contro la Germania, arrivando dunque seconda e dovendo confrontarsi contro una favorita per la finale. Buon per noi che potremo vivere la diretta di Canada Slovenia; scopriremo presto cosa succederà a Pasay, per il momento facciamo un ulteriore focus su quelli che potrebbero essere i temi principali legati al quarto di finale dei Mondiali basket 2023.

DIRETTA CANADA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Canada Slovenia sempre più vicina, possiamo dire che la partita dei Mondiali basket 2023 è veramente attesissima. Il Canada rappresenta una grande peculiarità: mai competitivo per grandi titoli internazionali, in questa edizione della kermesse iridata si è presentato nelle Filippine con un roster scintillante, ed è abbastanza impressionante pensare che due giocatori in più sarebbero potuti essere Jamal Murray e Andrew Wiggins che hanno già vinto il titolo NBA, entrambi da protagonisti. Al netto di loro, Shai Gilgeous-Alexander e RJ Barrett guidano una squadra che ha davvero tutto per arrivare in fondo.

La Slovenia invece ha tratto enorme giovamento dalla crescita di Luka Doncic, avvenuta in tempi rapidissimi: già campione d’Europa nel 2017, la nazionale balcanica ha poi ben figurato negli altri tornei giocati con la stella dei Dallas Mavericks, e adesso punta al bersaglio grosso che sarebbe una medaglia ai Mondiali basket 2023. Tra poco si gioca, tra poco sapremo chi arriverà in semifinale: la nostra speranza è che davvero la diretta di Canada Slovenia sia emozionante come il pronostico lascia intendere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA