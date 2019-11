Diretta Canada Spagna/ Finale Coppa Davis 2019 streaming video tv: si gioca a Madrid

Canada Spagna è la finale di Coppa Davis 2019: alla Caja Magica di Madrid si gioca una sfida che, come abbiamo imparato secondo il nuovo regolamento, sarà sulla base di tre sfide. Bisognerà vincerne due per laurearsi campioni; avremo due singolari e un doppio a partire dalle ore 16:00. La Spagna parte nettamente favorita per almeno tre aspetti: la presenza dello straripante Rafa Nadal che ancora una volta chiuderà da numero 1 Atp la sua stagione, il fatto di essere in casa (e dunque con il supporto del pubblico) e poi ovviamente la superficie, che è l’amata terra rossa (soprattutto dal mancino maiorchino). Il Canada però ha saputo gestire la situazione, qualificandosi alla finale con una serie di vittorie sorprendenti; sarà allora un match davvero intenso, e non resta che stare a vedere quello che succederà nella finale di Coppa Davis 2019 con la diretta di Canada Spagna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE

Come sempre la diretta tv di Canada Spagna, finale di Coppa Davis 2019, sarà trasmessa da SuperTennis: trovate la web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando oppure, in caso siate abbonati alla televisione satellitare, al 224 del decoder di Sky. Ad ogni modo potrete seguire le partite di Madrid anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il portale www.supertennis.tvc con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, senza costi.

DIRETTA CANADA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Canada Spagna ci presenta dunque una sfida interessante: la nazionale del Nord America ha stupito tutti gli addetti ai lavori fin dal primo turno, eliminando l’Italia con due vittorie nei singolari. Denis Shapovalov e Vasek Pospisil, che ha preso il posto di Felix Auger-Aliassime (che aveva dovuto dare forfait già alle Atp NextGen) si sono comportati nel migliore dei modi riuscendo a battere avversari sulla carta anche superiori. Fatta fuori l’Australia nei quarti, in semifinale è stato il turno della Russia; i padroni di casa invece hanno eliminato l’Argentina e poi hanno guadagnato l’accesso alla finale piegando la Gran Bretagna, che sperava di ripetere il grande colpo del 2015 quando aveva sollevato il trofeo. Adesso sarà appunto interessante scoprire quello che succederà alla Caja Magica: il pubblico potrebbe fare la differenza nello spingere la nazionale iberica, ma sicuramente il Canada non parte battuto e speriamo di assistere a sfide incandescenti ricordando che, per la prima volta da quest’anno, anche i singoli match saranno al meglio dei tre set e non più di cinque.



