Diretta Canadian Open 2022/ Atp Montreal-Wta Toronto streaming video tv, orario

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: OGGI IN CAMPO GIORGI E SINNER!

Oggi mercoledì 10 agosto prosegue la diretta del Canadian Open 2022, siamo ormai al secondo turno del torneo Atp Montreal in campo maschile e Wta Toronto per quanto riguarda le donne. Stiamo parlando del torneo di tennis più importante del Canada, Atp Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Wta 1000 in campo femminile, di conseguenza siamo anche a uno degli appuntamenti più significativi dell’anno e con la ben nota particolarità di essere diviso in due città differenti, quest’anno appunto Montreal per il circuito maschile Atp e Toronto per la prova femminile Wta. Le due metropoli si alternano ogni anno nelle due competizioni, per onorare il bilinguismo del Canada.

Dal punto di vista agonistico, il grande tennis con il Canadian Open 2022 torna sotto i riflettori dopo alcune settimane “minori” che hanno fatto seguito alla finale di Wimbledon: si apre infatti come da tradizione proprio dal Canada la stagione estiva sul cemento nordamericano che proporrà poi settimana prossima l’altro Masters 1000 di Cincinnati e successivamente culminerà con gli Us Open. La diretta Canadian Open 2022 Atp Montreal e Wta Toronto prenderà anche oggi il via alle ore 17.00 italiane del pomeriggio e continuerà fino a notte fonda: orari non ideali, ma il fuso orario è inevitabile.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup. Per quanto riguarda la diretta tv del Canadian Open 2022 maschile, dunque l’ATP Montreal 2022, l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per tutti i Masters 1000 dell’anno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky, con il proprio servizio di streaming video.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: IL CONTESTO

Anche oggi vivremo quindi grande tennis con la diretta del Canadian Open 2022 tra Montreal e Toronto, che come abbiamo accennato apre la classica stagione sul cemento nordamericano. In ottica italiana, dobbiamo ricordare che oggi vedremo in campo nel Canadian Open 2022 sia Jannik Sinner sia Camila Giorgi. Al torneo Atp Montreal 2022 ecco infatti che il tennista altoatesino, dopo la sconfitta di ieri di Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta, ci rappresenta entrando in azione assecondo turno dal momento che alle migliori teste di serie è stato assegnato un bye al primo turno. Jannik Sinner comincia dunque il suo Canadian Open 2022 contro il veterano francese Adrian Mannarino e sulla carta è certamente favorito.

Ricordiamo ancora una volta con enorme piacere il trionfo di Camila Giorgi un anno fa, quando erano le donne a giocare a Montreal e nella metropoli del Quebec la tennista nativa di Macerata conquistava la soddisfazione più grande della sua carriera. Il Canada comunque ispira Camila Giorgi: ieri al torneo Wta Toronto 2022 l’avventura di Camila Giorgi nel Canadian Open 2022 è iniziata con la vittoria contro la britannica Emma Raducanu, match di lusso per essere solamente al primo turno, mentre oggi nel secondo turno la marchigiana sarà nuovamente in campo, stavolta contro Elise Mertens.











