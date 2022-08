Diretta Canadian Open 2022/ Atp Montreal-Wta Toronto streaming video tv, orario

Oggi sabato 13 agosto la diretta del Canadian Open 2022 vivrà le sue semifinali, una giornata di conseguenza molto importante sia per il torneo Atp Montreal in campo maschile sia per il Wta Toronto per quanto riguarda le donne. Il livello è altissimo, inferiore solamente ai quattro tornei del Grande Slam: per la precisione, si tratta di un torneo Atp Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Wta 1000 in campo femminile, con la ben nota particolarità di essere diviso in due città differenti, quest’anno appunto Montreal per il circuito maschile Atp e Toronto per la prova femminile Wta, per onorare il bilinguismo del Canada. Purtroppo non ci sono più italiani in gara, a differenza dell’anno scorso quando fra le donne vinse Camila Giorgi.

Il Canadian Open 2022 riporta il tennis sotto i riflettori dopo la finale di Wimbledon aprendo la stagione estiva sul cemento nordamericano che proporrà poi settimana prossima l’altro Masters 1000 di Cincinnati e successivamente culminerà con gli Us Open. La diretta Canadian Open 2022 Atp Montreal e Wta Toronto prenderà oggi sabato 13 agosto il via alle ore 19.00 italiane (dal momento che il numero di partite naturalmente si riduce) e continuerà fino a notte fonda: orari non ideali, ma il fuso orario di sei ore si fa sentire.

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup. Per quanto riguarda la diretta tv del Canadian Open 2022 maschile, dunque l’ATP Montreal 2022, l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per tutti i Masters 1000 dell’anno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky, con il proprio servizio di streaming video.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Anche oggi vivremo in ogni caso grande tennis con la diretta del Canadian Open 2022 tra Montreal e Toronto, che come abbiamo accennato apre la classica stagione sul cemento nordamericano. In campo maschile, alle ore 21.00 italiane di stasera le semifinali del torneo Atp Montreal 2022 si apriranno con la partita Hurkacz Ruud, mentre poi in Italia saremo già abbondantemente dopo la mezzanotte con la seconda semifinale, indicativamente alle ore 2.00. In questo caso, saranno Carreno Busta ed Evans a contendersi il secondo posto in palio per la finale di domani.

Per quanto riguarda invece il torneo femminile del Canadian Open 2022, la giornata del torneo Wta Toronto 2022 sarà dedicata sempre alle semifinali, ma comincerà già alle ore 19.00 italiane con Pegula Halep, mentre a seguire la seconda semifinale sarà Haddad Maia Pliskova, il cui inizio potremmo collocare indicativamente per le ore 22.00 della sera italiana.











