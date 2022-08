DIRETTA CANADIAN OPEN 2022/ Wta Toronto-Atp Montreal video streaming tv: un anno fa

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo di dare il via alla diretta del Canadian Open 2022, dobbiamo tornare alla scorsa edizione del grande torneo canadese di tennis per ricordare più nel dettaglio la vittoria di Camila Giorgi a Montreal, che era la sede per le donne. L’azzurra eliminò al primo turno in due set la belga Elise Mertens, per poi ripetersi al secondo turno contro l’argentina Nadia Podoroska. Nel terzo turno ecco il bel successo contro la ceca Petra Kvitova e ai quarti di finale l’affermazione contro la statunitense Coco Gauff, senza mai perdere un set.

Solamente in semifinale fu necessario ricorrere al terzo set per piegare l’altra statunitense Jessica Pegula, mentre in finale ecco per Camila Giorgi grazie al bel successo per 6-3, 7-5 contro la ceca Karolina Pliskova, fondamentale per raggiungere la vittoria senza dubbio più prestigiosa nella carriera della tennista marchigiana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup. Per quanto riguarda la diretta tv del Canadian Open 2022 maschile, dunque l’ATP Montreal 2022, l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per tutti i Masters 1000 dell’anno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky, con il proprio servizio di streaming video.

PARTE LA ROGERS CUP!

Oggi lunedì 8 agosto prende il via la diretta del Canadian Open 2022, oppure Rogers Cup come è noto per motivi di sponsorizzazione negli anni più recenti il torneo di tennis più importante del Canada. Siamo a un livello altissimo: Atp Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Wta 1000 in campo femminile. Come sempre quando parliamo della Rogers Cup, il Canada vive il suo Open di tennis in due città differenti, quest’anno Montreal per il circuito maschile Atp e Toronto per la prova femminile Wta. Le due metropoli si alternano ogni anno nelle due competizioni, che sono dunque in scena una volta a Montreal e l’altra a Toronto, per rappresentare sia il Canada di lingua francese sia quello anglofono.

Il grande tennis torna sotto i riflettori dopo la finale di Wimbledon e alcune settimane “minori” con questo doppio torneo che apre la stagione estiva sul cemento nordamericano che culminerà con gli Us Open e che l’anno scorso vide una grande gioia per il tennis italiano, cioè la vittoria di Camila Giorgi nel torneo femminile. Di fatto i primi match della diretta Canadian Open 2022 Atp Montreal e Wta Toronto prenderanno il via alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio e continueranno fino a notte fonda: orari non ideali, ma serve saperlo per seguire la Rogers Cup 2022.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2022: IL CONTESTO

Da oggi vivremo quindi una settimana di grande tennis con la diretta del Canadian Open 2022 tra Montreal e Toronto, che come abbiamo accennato apre la classica stagione sul cemento nordamericano. Settimana prossima infatti ci sarà un altro Masters 1000 a Cincinnati, mentre a cavallo di agosto e settembre naturalmente sarà New York ad ospitare gli Us Open, il quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam, sperando naturalmente che i tennisti italiani possano essere protagonisti già partire da questo sempre prestigioso Canadian Open, edizione numero 132 per gli uomini e 120 per le donne.

Doveroso ribadire il trionfo di Camila Giorgi un anno fa, quando erano le donne a giocare a Montreal e nella metropoli del Quebec la tennista nativa di Macerata conquistava la soddisfazione nettamente più grande degli ultimi anni per il nostro tennis femminile, diciamo dopo il leggendario trionfo di Flavia Pennetta agli Us Open 2015, l’edizione della finale tutta italiana contro Roberta Vinci. Le speranze a dire il vero dovrebbero essere più alte in campo maschile, ma staremo a vedere che cosa potrà succedere nel Canadian Open 2022…











