Diretta Canadian Open 2023/ Sinner De Minaur, streaming video tv oggi domenica 13 agosto: rebus finale donne

SINNER-DE MINAUR, LA FINALE DEL CANADIAN OPEN 2023: SPERANZA PER IL PRIMO ATP 1000 DI JANNIK

Uno spettacoloso Jannik Sinner sarà – lo speriamo – l’assoluto protagonista di questa domenica 13 agosto con in palio la finale del Canadian Open 2023: nell’Atp Toronto il nostro n.1 azzurro se la vedrà contro Alex De Minaur (vincente nell’altra semifinale ieri contro Fokina), già battuto in tutti e 4 i precedenti storici tra i due. L’altra finale di tennis prevista oggi è il Wta Montreal, con il rebus di una semifinale annullata per pioggia che verrà giocata a poche ore dalla finalissima.

Il tutto da vivere in diretta con le immagini in streaming video su Sky e SuperTennisX, ma soprattutto con la nostra diretta testuale per seguire da vicino appena dopo le ore 22 la finalissima Sinner-De Minaur che potrebbe portare il nostro alla prima vittoria in un Atp 1000 nel circuito professionistico. Sinner ha dovuto comunque sudare non poco per battere Tommy Paul nella semifinale della notte italiana, centrando così la terza finale Masters 1000 della sua carriera. «Ho provato ad accettare tutte le sfide, e quando si serve per il match e si subisce il break bisogna reagire. E sono stato bravo a reagire a tutte le difficoltà», così ha commentato Jannik al termine della semifinale del Canadian Open 2023, vinta in due set con un doppio 6-4, «De Minaur è un giocatore incredibile e sta giocando molto bene, sarà una grande partita, ci siamo già affrontati tante volte e sappiamo che ci aspetta una grande battaglia».

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE FINALI

Con ancora negli occhi il meraviglioso ed estenuante scambio da 46 colpi – concluso con l’errata risposta di Paul e un Sinner rimasto immobile per la fatica – ci apprestiamo a seguire quest’ultima grande prova oggi del Canadian Open 2023 che vedrà tanto la finale uomini Atp Toronto quanto quella delle donne nel Wta Montreal.

Oa diretta tv del Canadian Open 2023 viene affidata a due diverse emittenti: la finale maschile Sinner-De Minaur viene trasmessa sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, a partire dalle ore 22. La finale invece tra Pegula e la vincente tra Rybakina e Samsonova nel Wta Montreal – che sarà non prima delle ore 23.30, dato che la semifinale rinviata ieri si giocherà alle 19.30 – sarà visibile sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi è possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX

REBUS ATP MONTREAL: LA SEMIFINALE RYBAKINA-SAMSONOVA PRIMA DELLA FINALE CON PEGULA

Detto dunque della grande sfida tra Sinner e l’australiano De Minaur che vedrà l’Italia incollata alla tv a seguire la diretta del proprio giovanissimo fenomeno alle prese con la sua potenziale prima vittoria in un Masters 1000, resta il rebus per il programma femminile del Canadian Open 2023 di tennis.

È stata infatti la pioggia l’assoluta protagonista della giornata di sabato: il cemento canadese di Montreal è stato infatti rovinato da forti scrosci che hanno impedito l’inizio della semifinale serale tra Elena Rybakina e Liudmila Samsonova, costrette a questo punto a giocarsela oggi domenica 13 agosto a poche ore dalla finalissima contro Jessica Pegula (vincente a sorpresa contro la n.1 Swiatek per 2-6; 7-6; 4-6). Alle ore 19.30 in Italia dunque al via la semifinale che consegnerà l’altra finalista per la sfida contro Pegula delle ore 23.30, con possibile slittamento qualora il match Rybakina-Samsonova dovesse protrarsi a lungo, consentendo un adeguato riposto alla vincente.

