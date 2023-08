DIRETTA CANADIAN OPEN 2023/ Sinner Paul video streaming tv: via alle partite! (oggi sabato 12 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SI COMINCIA

Sta per cominciare Swiatek Pegula, la prima delle quattro semifinali che tra donne e uomini caratterizzeranno oggi la diretta del Canadian Open 2023. Grande attesa per questa sfida di lusso nel panorama dell’attuale tennis femminile, con la polacca che avrà l’occasione pure di consolidare il proprio primo posto nel ranking mondiale WTA, dal momento che è uscita ai quarti la sua grande rivale Aryna Sabalenka.

In campo maschile invece le stelle sono già cadute e adesso la migliore testa di serie ancora in corsa è proprio il nostro Jannik Sinner, tuttavia come abbiamo visto dovremo aspettare la notte italiana per seguire la sua semifinale contro Tommy Paul, che ha impedito il remake della sfida con Carlos Alcaraz, che a dire il vero aveva portato bene in primavera a Miami, in un’altra semifinale di un torneo Masters 1000. Per pensare all’azzurro tuttavia c’è ancora un po’ di tempo, diamo quindi spazio innanzitutto a Montreal per quanto riguarda l’odierna diretta del Canadian Open 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Canadian Open 2023 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

SINNER PAUL NELLE SEMIFINALI

La diretta del Canadian Open 2023 oggi sabato 12 agosto ci proporrà l’appuntamento con le semifinali del torneo ATP Masters 1000 in campo maschile a Toronto e WTA 1000 per quanto riguarda le donne a Montréal, secondo la consueta divisione (ad anni alterni) in onore alle due anime linguistiche del Canada e alle loro metropoli di maggior importanza. La posta in palio è quindi altissima e naturalmente ci fa piacere notare che tra gli uomini una semifinale sarà Sinner Paul in questo appuntamento di prestigio che inaugura la grande estate nord americana sul cemento che culminerà negli Us Open.

La diretta del Canadian Open 2023 oggi comincerà alle ore 18.30 di casa nostra, dovendo tenere conto del fuso orario: dovremo però aspettare la notte italiana per seguire il match che ci interessa di più, che sarà naturalmente proprio Sinner Paul, la seconda semifinale del torneo maschile a Toronto. Jannik Sinner, dopo la bella vittoria contro Matteo Berrettini nel derby del secondo turno, ha beneficiato del ritiro di Andy Murray e poi nei quarti ha vinto in tre combattuti set contro il francese Gael Monfils. Ora l’ostacolo è lo statunitense Tommy Paul, che ieri ha fatto l’impresa eliminando in tre set Carlos Alcaraz: salta il big-match, ma guai a pensare che adesso sia tutto più facile. Per il resto, vediamo ora gli altri argomenti principali legati alla diretta del Canadian Open 2023.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Canadian Open 2023 sarà oggi (o meglio stanotte) nobilitata per noi dalla diretta di Sinner Paul, che tuttavia in ordine cronologico sarà l’ultima delle quattro semifinali tra uomini e donne. Sempre in campo maschile, la prima partita sarà quella tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (che nei quarti ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald) e l’australiano Alex De Minaur, che ha firmato l’altro colpo dei quarti a Toronto vincendo contro il russo Daniil Medvedev. A questo punto Jannik Sinner è la testa di serie più alta, ma in un torneo così ricco di sorprese non è detto che ciò sia una garanzia…

Passando invece al torneo femminile e quindi a Montréal, la diretta del Canadian Open 2023 oggi sarà aperta da una semifinale nobile tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Jessica Pegula: nella parte alta del tabellone infatti si affrontano la testa di serie numero 1 Swiatek (tra l’altro già certa di conservare la prima posizione al mondo) e la numero 4 Pegula per un match di altissimo livello. Dall’altra parte ecco invece il derby ex sovietico tra la kazaka Elena Rybakina (numero 3 del seeding) e l’unica sorpresa tra le semifinaliste, cioè la russa Ljudmila Samsonova, che ieri ha eliminato la ben più quotata Aryna Sabalenka.











