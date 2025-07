Diretta Canadian Open 2025 Arnaldi Zverev streaming video tv: orario e risultato delle partite dei sedicesimi, gioca anche Musetti (oggi 31 luglio)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ARNALDI ZVEREV AI SEDICESIMI

Entra sempre più nel vivo la diretta Canadian Open 2025 e oggi, giovedì 31 luglio, siamo ai sedicesimi di finale del Masters 1000 (o WTA 1000 per le donne) che ha la particolarità di giocarsi in due città differenti. L’orario d’inizio delle prime partite sarà sempre secondo il nostro fuso alle ore 17.00 e oggi l’attenzione va soprattutto al torneo maschile.

Infatti a Toronto, dove quest’anno giocano gli uomini, ci saranno almeno due partite da seguire con la massima attenzione da parte nostra. Spicca in particolare, anche grazie al blasone dell’avversario, Zverev Arnaldi, una sfida evidentemente difficile per la testa di serie numero 32 del torneo, il nostro Matteo Arnaldi, che ha debuttato battendo in tre set l’australiano Schoolkate.

L’obiettivo fondamentale è stato raggiunto, ora si cerca il colpaccio contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, che però è addirittura la testa di serie numero 1 in considerazione delle ben note assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tedesco è reduce dal flop di Wimbledon, con eliminazione al primo turno, chissà se potrà essere l’occasione per sognare in grande.

La sfida evidentemente sarà di spessore, in questa diretta Canadian Open 2025 che è iniziata in tono minore proprio per le numerose assenze di spicco ma che sicuramente con il passare dei turni saprà emozionarci. Se pure con Matteo Arnaldi ancora protagonista dopo avere eliminato il numero 1, sarebbe una bella soddisfazione in più…

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Canadian Open 2025 in tv segnaliamo anche oggi l’appuntamento riservato agli abbonati su Sky Sport, oppure in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: IN CAMPO ANCHE LORENZO MUSETTI

Abbiamo accennato a due partite in copertina per noi oggi nella diretta Canadian Open 2025 e allora adesso parliamo anche di Lorenzo Musetti, che ha onorato lo status di testa di serie numero 3 vincendo al secondo turno (dopo il bye al primo) contro l’australiano James Duckworth in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Un buon impatto per iniziare bene la stagione estiva sul cemento dopo la grande gioia di un Roland Garros da assoluto protagonista e la delusione invece del flop a Wimbledon.

In un torneo povero di stelle, Lorenzo Musetti è uno dei nomi in maggiore evidenza non solamente per i colori italiani e questo è un motivo in più per sperare che facciamola strada a Toronto. Pensiamo però un passo alla volta e allora annotiamo che adesso l’avversario è lo statunitense Alex Michelsen, testa di serie numero 26 del seeding, che a sua volta ha debuttato con una vittoria in due set contro il cileno Marcelo Tomás Barrios Vera al secondo turno. Sarà un bel giovedì per l’Italia nella diretta Canadian Open 2025?