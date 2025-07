Diretta Canadian Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che si giocano lunedì 28 luglio nel primo turno del Masters 1000.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: TRE ITALIANI IN CAMPO

Con la diretta Canadian Open 2025 cominciamo a fare sul serio: archiviata la breve introduzione di ieri, volendola chiamare così, la Rogers Cup ci fa vivere lunedì 28 luglio altri match del primo turno, con alcuni italiani che fanno il loro esordio nel Masters 1000 che è a Toronto per gli uomini e Montréal per le donne.

Va ricordato, come già avevamo detto nei giorni scorsi, che la diretta Canadian Open 2025 è più “povera” quest’anno: sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz hanno dato forfait dal torneo, ma in ogni caso restano i motivi di interesse per seguire con attenzione cosa succederà.

Tre italiani in campo : sicuramente l’highlight va messo su Mattia Bellucci che è in forte crescita e ha giocato un buon Wimbledon, lo vedremo oggi all’esordio contro Hugo Gaston in un match tutto sommato superabile.

Anche Matteo Gigante ha le sue occasioni: Borna Coric in gioventù prometteva tantissimo ma ha pagato dazio agli infortuni, qualche colpo in carriera l’ha avuto (per esempio ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati tre anni fa) ma tutto sommato rimane un giocatore che non è mai riuscito a fare il salto di qualità. La terza azzurra in campo nella diretta Canadian Open 2025 è Lucia Bronzetti: a Montréal match agevole contro la 208 Wta Elizabeth Mandlik.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA CANADIAN OPEN 2025

Per la diretta Canadian Open 2025 saremo sui canali di Sky Sport a cominciare da Sky Sport Tennis, con la diretta streaming video che è garantita da Sky Go.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: TANTE SORPRESE DA SEGUIRE

Ci avviciniamo dunque alla diretta Canadian Open 2025: certamente da citare tra i match di oggi quello di Corentin Moutet, che è stato protagonista a Washington di una partita bellissima – in generale e per lui – nella quale ha battuto in rimonta Daniil Medvedev, purtroppo fermandosi poi in semifinale ma dimostrando di avere capacità che non si insegnano, cui ora bisogna provare ad aggiungere la mentalità per fare il passo ulteriore che potrebbe portarlo a scalare il ranking e prendersi qualcosa di grosso, intanto oggi per Moutet l’avversario è Jenson Brooksby.

Essendo ancora nel primo turno per la diretta Canadian Open 2025 dovremo aspettare i big, ma intanto qualche motivo di interesse ce l’abbiamo: ad esempio in campo ci sarà anche Pablo Carreño Busta, che nel 2022 ha vinto a sorpresa questa Rogers Cup e che adesso, a 34 anni, vuole provare a prendersi uno degli ultimi giri di giostra. Spicca poi la presenza del bosniaco Damier Dzumhur, e quella del ceco Vit Kopriva che ultimamente si è fatto notare nei grandi tornei; tra le donne a Montréal, ultimo ballo per Eugenie Bouchard che ha giustamente scelto il torneo di casa e si ritira a “soli” 31 anni, Emiliana Arango (in crescita) sarà la sua ultima avversaria?