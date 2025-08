Diretta Canadian Open 2025 Cobolli Shelton streaming video tv: orario e risultato delle partite per gli ottavi con il romano (oggi 3 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: INIZIANO LE PARTITE

Eccoci pronti a vivere la domenica in compagnia della diretta Canadian Open 2025, naturalmente diciamo qualcosa in più ancora su Cobolli Shelton, che sarà la partita che ci interesserà più da vicino. Ci sono infatti già ben tre precedenti, fra l’altro tutti piuttosto recenti. Flavio Cobolli è in vantaggio per due successi contro uno, anche se la sfida più recente l’ha vinta Ben Shelton, il 25 febbraio scorso al torneo di Acapulco.

L’italiano invece si era imposto in entrambe le partite disputate nel 2024, nel mese di maggio a Ginevra e poi ad agosto a Washington. In Svizzera si era giocato sulla terra rossa, gli ultimi due precedenti invece sono sul cemento, dove quindi il bilancio è in perfetta parità. Un anno fa proprio in questi giorni tuttavia Cobolli vinceva contro Shelton a Washington e allora speriamo che il mese d’agosto sorrida ancora una volta al nostro giocatore. Per scoprire la verità dovremo aspettare la risposta dai campi, via alle partite di oggi per la diretta Canadian Open 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: SPICCA COBOLLI SHELTON

Cosa ci proporrà oggi, domenica 3 agosto, la diretta Canadian Open 2025? Siamo sempre al livello degli ottavi di finale e fra i due tornei è rimasto in lizza solamente un tennista italiano, di conseguenza nel Masters 1000 di Toronto e Montreal (gli uomini sono in Ontario) seguiremo con grande attenzione Flavio Cobolli.

Il classe 2002 nativo di Firenze ma cresciuto a Roma ha vissuto un fantastico torneo di Wimbledon, fino ai quarti di finale persi contro Novak Djokovic, adesso è il nostro nome di riferimento anche nell’Open del Canada che non ha visto la partecipazione di Jannik Sinner, il quale rientrerà in gara fra una settimana a Cincinnati.

Ecco allora che la diretta Canadian Open 2025 oggi per noi, con l’inizio delle prime partite fissato alle ore 18.30 italiane, avrà come punto più alto certamente la bella sfida Cobolli Shelton, valida per gli ottavi di finale del primo grande torneo dell’estate sul cemento del Nord America verso gli Us Open.

Sarà una sfida difficile per Flavio Cobolli, bisogna essere chiari, perché su questa superficie lo statunitense Ben Shelton vanta le semifinali degli Us Open 2023 e degli Australian Open 2025, quest’ultima contro Sinner. Insomma, sarà un test di altissimo livello, ma superarlo sarebbe una ulteriore conferma del livello raggiunto ormai da Flavio Cobolli.

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La domenica e con un bel match azzurro di mezzo, la diretta Canadian Open 2025 in tv sarà comunque come ogni giorno su Sky Sport, con diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ECCO IL PROGRAMMA DI OGGI

Presentando la diretta Canadian Open 2025, dobbiamo dire che nella metà di tabellone di Flavio Cobolli sono ancora in lizza praticamente tutti i nomi più quotati. Ad esempio si annuncia avvincente l’ottavo di finale tra Frances Tiafoe e Alex De Minaur, perché sarà l’incrocio fra le teste di serie numero 7 e 9 del seeding di Toronto, quindi almeno sulla carta il match più equilibrato possibile tra due tennisti di livello molto simile.

Il nome di riferimento dovrebbe essere Taylor Fritz, dal momento che lo statunitense è il numero 2 e quindi la testa di serie più alta nella odierna metà del tabellone: per Fritz l’ostacolo negli ottavi di finale è il ceco Jiri Lehecka. Infine, oggi per la diretta Canadian Open 2025 avremo anche la partita di Andrej Rublev: il russo nello scorso turno ha eliminato il nostro Lorenzo Sonego e adesso avrà dall’altra parte della rete lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.