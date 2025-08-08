Diretta Canadian Open 2025 finale Khachanov Shelton streaming video tv: orario e risultato, in campo femminile si gioca Mboko Osaka (oggi venerdì 8 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: LA FINALE È KHACHANOV SHELTON

Notte di finali per la diretta Canadian Open 2025, quest’anno è stato cambiato il calendario dei due Masters 1000 estivi del tennis e allora eccoci pronti a seguire l’ultimo atto in una collocazione francamente inedita, a Toronto si giocherà quando da noi sarà già il cuore della notte di venerdì 8 agosto e l’epilogo sarà imprevisto anche per il nome dei protagonisti.

Diretta Canadian Open 2025/ Zverev Khachanov streaming video tv: le semifinali (oggi 7 agosto)

Questo varrà ancora di più in campo femminile, come vedremo fra poco, ma senz’altro anche Khachanov Shelton non era la finale più facilmente prevedibile per il torneo di singolare maschile del Canadian Open 2025, il cui titolo sarà quindi conteso dal russo Karen Khachanov e dallo statunitense Ben Shelton.

Khachanov ha firmato una bella impresa in semifinale, grazie alla vittoria contro la testa di serie numero 1 del torneo, il tedesco Alexander Zverev, sconfitto con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (4) al termine di una dura battaglia decisa solamente al tie-break del terzo set in favore del russo.

WTA Cincinnati, sorteggio tabellone femminile/ Paolini, possibile pericolo Gauff ai quarti (6 agosto 2025)

Sulla carta avrebbe potuto essere più incerto il derby statunitense dall’altra parte del tabellone, invece Ben Shelton ha vinto abbastanza nettamente in due set per 6-4, 6-3 contro il connazionale Taylor Fritz e così ecco decretata la finale Khachanov Shelton, che questa notte sancirà l’epilogo della diretta Canadian Open 2025…

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non cambiano ovviamente le info per le finali, anche stanotte la diretta Canadian Open 2025 in tv sarà su abbonamento grazie ai canali di Sky Sport, con Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

Diretta Canadian Open 2025/ Rublev Fritz streaming video tv: ultimi quarti di finale (oggi 6 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: LA FINALE FEMMINILE MBOKO OSAKA

Un po’ prima, ma in ogni caso dopo la mezzanotte italiana, sarà in programma anche la finale femminile per la diretta Canadian Open 2025, in questo caso naturalmente a Montreal, stante l’alternanza delle due città. Abbiamo accennato al fatto che questo sarà un epilogo davvero clamoroso, perché la finale Mboko Osaka era praticamente inimmaginabile alla vigilia, fra due giocatrici che non erano nemmeno teste di serie del torneo canadesi, anche se con storie naturalmente molto diverse fra loro.

La giapponese Naomi Osaka è infatti ovviamente uno dei nomi più illustri del circuito Wta, giocatrice che in carriera ha vinto ben quattro Slam anche se negli ultimi anni è rimasta lontana dai vertici. La finale di Montreal potrebbe quindi essere un messaggio molto forte a tutte le rivali, mentre la sua rivale Victoria Mboko sta vivendo la consacrazione in questo torneo. Classe 2006, originaria della Repubblica Democratica del Congo, nata negli Usa e cresciuta in Canada, un paio di settimane fa la conoscevano in pochi fuori dagli addetti ai lavori: wild-card nel torneo di casa, stanotte si giocherà un sogno nella diretta Canadian Open 2025…