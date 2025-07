Diretta Canadian Open 2025, Musetti Duckworth streaming video tv: orario e risultato dei match per il secondo turno (oggi martedì 29 luglio)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: GIOCA LORENZO MUSETTI

Entra sempre più nel vivo la diretta Canadian Open 2025, che oggi martedì 29 luglio 2025 inizia infatti a proporci partite per il secondo turno del National Bank Open, per citarlo con il nome dello sponsor, cioè il maggiore torneo del Canada, che quest’anno è al Sobeys Stadium di Toronto per gli uomini e all’IGA Stadium di Montréal per le donne.

Si apre così la stagione estiva per il tennis sul cemento nord-americano, anche se forse un po’ in tono minore a causa di tante assenze di spicco, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Questo potrebbe essere un bene per Lorenzo Musetti, che sarà infatti la testa di serie numero 3 del torneo.

Ecco allora che oggi, per la diretta Canadian Open 2025 che avrà inizio alle ore 17.00 del pomeriggio italiano, in copertina per i nostri colori dovremo mettere Musetti Duckworth, il match d’esordio per il toscano che da testa di serie ha ricevuto un bye per accedere immediatamente al secondo turno.

Il primo avversario di Lorenzo Musetti nella strada che speriamo lunga nella diretta Canadian Open 2025 sarà l’australiano James Duckworth, un onesto comprimario di dieci anni più grande rispetto all’azzurro, tecnicamente di certo inferiore, che nel primo turno ha avuto la meglio in due set sul cinese Shang Juncheng per guadagnarsi l’abbinamento con Musetti.

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Canadian Open 2025 in tv l’appuntamento sarà anche oggi sui canali di Sky Sport, con diretta streaming video quindi su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ANCHE JASMINE PAOLINI IN CAMPO

Oggi per la diretta Canadian Open 2025 concentriamo la nostra attenzione su due punte di diamante del tennis italiano che sono in verità usciti male da Wimbledon e quindi adesso sono animati dal desiderio di riscatto nei tornei da qui fino agli Us Open, l’ultimo Slam della stagione. Uno è appunto Lorenzo Musetti, l’altra naturalmente è Jasmine Paolini, a sua volta pronta a fare il proprio debutto nel torneo canadese, che per le donne come accennato si gioca quest’anno a Montréal. Testa di serie numero 7, anche l’olimpionica di doppio ha quindi saltato il primo turno.

Il debutto di Jasmine Paolini nella diretta Canadian Open 2025 sarà contro la qualificata giapponese Aoi Ito, talento classe 2004 che a Wimbledon per la prima volta in carriera è riuscita ad approdare al tabellone principale di un torneo del Grande Slam. In Canada invece la tennista nipponica, dopo avere superato le qualificazioni, ha avuto la meglio in tre set al primo turno su un’altra qualificata, cioè la statunitense Katie Volynets. Anche per Paolini il pronostico è favorevole, staremo a vedere cosa ci dirà poi il campo in questo approccio al cemento…