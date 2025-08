Diretta Canadian Open 2025, streaming video tv: il russo Rublev affronta l'americano Fritz ai quarti di finale, poi tocca a De Minaur e Shelton

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025, RUBLEV FRITZ STREAMING VIDEO TV: I QUARTI DI FINALE (OGGI 6 AGOSTO)

La Diretta Canadian Open 2025 di oggi, 6 agosto, ci consente di completare il quadro dei quarti di finale del singolare maschile, con il programma che ci offre due sfide interessanti da cui usciranno i due tennisti che passeranno alle semifinali. Entra nel vivo il Masters 1000 di Toronto, con la serata che si apre con il match tra Andrey Rublev, testa di serie numero 6, e Taylor Fritz, numero 2 del seeding.

I due tennisti si conoscono bene, infatti quello in programma sarà il loro decimo confronto diretto, con l’americano in vantaggio per 5 vittorie a 4. Ma Fritz arriva all’appuntamento con un risultato storico: è il primo tennista statunitense a raggiungere almeno i quarti di finale in tutti i tornei della categoria Masters 1000. Dovrà però fare attenzione al finalista dello scorso anno, anche perché Rublev sembra in netta ripresa dopo un periodo complicato.

Andrey Rublev e Taylor Fritz si affronteranno al Sobeys Stadium alle ore 01:00. Il tennista russo ha superato Lorenzo Sonego e Hugo Gaston, ma il suo percorso è stato facilitato anche dal forfait di Alejandro Davidovich Fokina, che si è dovuto arrendere dopo un infortunio. Tornando nella top 10 del ranking mondiale, Rublev affronterà l’americano che finora ha mostrato resistenza e concentrazione in Canada. Infatti, è reduce da una maratona contro Jiri Lehecka, mentre prima di lui aveva battuto più facilmente Gabriel Diallo e Roberto Carballes Baena.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

L’altra partita diretta Canadian Open 2025 in programma è tra Alex de Minaur, nona testa di serie, e Ben Shelton, numero 4 (orario 02:30): è inedita, perché i due tennisti non si sono mai affrontati finora, ma metteranno in campo due stili diversi. Il primo, reduce dalla vittoria a Washington, è uno degli avversari più ostici del circuito, perché ha un gioco solido e continuo. L’altro ha dalla sua potenza e un tennis offensivo adatto alle superfici rapide.

Forse è l’australiano a partire con un leggero vantaggio, almeno sulla carta, ma come sempre sarà il campo a dare il verdetto. De Minaur è arrivato ai quarti di finale dopo aver superato Frances Tiafoe, invece Shelton, che è uno dei giovani talenti più promettenti, ha affrontato l’italiano Flavio Cobolli, superandolo con una rimonta.

Alexander Zverev e Karen Khachanov sono i primi due semifinalisti del torneo Atp di Toronto 2025: si affronteranno alle ore 22:30. Mezz’ora prima per la diretta Canadian Open 2025 scenderanno in campo Salisbury e Skupski contro Gonzalez e Molteni per il doppio, mentre per quanto riguarda le donne a mezzanotte è in programma la sfida tra Keys e Tauson, all’1:30 toccherà a Svitolina e Osaka, mentre nel pomeriggio, alle 16, è in programma la sfida tra Mboko e Rybakina.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025 TV E STREAMING VIDEO

Il torneo ATP Masters 1000 di Toronto, come gli altri appuntamenti del circuito, è disponibile in diretta tv su Sky Sport. Gli incontri vengono trasmessi sul canale Sky Sport Tennis (numero 203), con una copertura completa che comprende non solo le partite live, ma anche aggiornamenti in tempo reale, interviste esclusive e analisi curate dagli esperti della rete.

Chi desidera seguire l’evento in mobilità può farlo anche in streaming, grazie alle piattaforme Sky Go e NOW. Entrambe le app sono accessibili da dispositivi come smartphone, tablet, PC e smart TV, a patto di avere un abbonamento attivo.