Diretta Canadian Open 2025 Sonego Rublev streaming video tv: orario e risultato delle partite dei sedicesimi, gioca anche Cobolli (oggi 1 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ALTRI DUE AZZURRI AI SEDICESIMI

Si completano i sedicesimi di finale per la diretta Canadian Open 2025 oggi, venerdì 1 agosto, in questo Masters 1000 che ha due particolarità quest’anno: la prima è quella che si gioca come sempre in due città differenti fra uomini e donne, stavolta però avremo anche una curiosa finale al giovedì per poi passare il testimone all’altro Masters 1000 estivo, cioè Cincinnati.

Fatto un salto nel futuro prossimo, adesso però torniamo alla più stringente attualità, ricordando che l’orario d’inizio delle prime partite sarà sempre alle ore 17.00 italiane e che la nostra attenzione va soprattutto al torneo maschile, perché purtroppo in campo femminile non ci sono più tenniste italiane in gara.

A Toronto invece, nonostante l’assenza di Jannik Sinner e anche quella di Matteo Berrettini, i tennisti italiani stanno confermando che il movimento è sano e ben quattro nostri rappresentanti sono giunti al terzo turno. Oggi in particolare vedremo in azione Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, fase con il piemontese in copertina.

Questo perché Sonego Rublev sarà sicuramente una sfida affascinante oggi per la diretta Canadian Open 2025 contro il russo Andrej Rublev, che non sarà nel momento migliore della sua carriera ma è pur sempre la testa di serie numero 6 del seeding del torneo e quindi sulla carta parte favorito, con Lorenzo Sonego chiamato a ribaltare il pronostico.

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Canadian Open 2025 in tv naturalmente anche oggi gli abbonati potranno affidarsi a Sky Sport, o alla diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ECCO SONEGO E COBOLLI

Abbiamo accennato a Lorenzo Sonego come protagonista di spicco oggi nella diretta Canadian Open 2025, l’azzurro è la testa di serie numero 28 grazie ad alcune defezioni e di conseguenza è stato esentato dal primo turno, poi l’esordio è avvenuto con la facile vittoria per 6-1, 6-4 contro il cinese Bu che ha sicuramente dimostrato una buona condizione di forma per il nostro giocatore, anche se evidentemente l’odierno esame contro Rublev sarà ben più significativo.

Testa di serie numero 13 è invece Flavio Cobolli, con una classifica migliore in particolare grazie allo splendido cammino recente a Wimbledon, quindi adesso il tennista romano si merita un occhio di riguardo. Dopo il bye al primo turno, dobbiamo dire che l’esordio a Toronto è stato più complicato per Cobolli, che ha battuto al terzo set la wild-card canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4. Oggi l’avversario sarà l’ungherese Fábián Marozsán, che un po’ a sorpresa ha eliminato Auger-Aliassime, un’altra partita quindi molto importante per noi nella diretta Canadian Open 2025…