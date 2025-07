Diretta Canadian Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei match che si giocano per la prima giornata del Masters 1000, la Rogers Cup.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: TORNEO SENZA LE DUE STAR!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Canadian Open 2024, uno dei tornei di tennis più antichi al mondo che per ragioni di sponsor è conosciuto anche come Rogers Cup: ogni anno uomini e donne si alternano tra Toronto e Montréal, stavolta il torneo Atp è in Ontario e la Wta dunque in Québec.

È un appuntamento importante, perché è il primo dei due Masters 1000 che fanno da apripista agli Us Open; l’altro è Cincinnati, che è quello in cui Jannik Sinner tornerà in campo – per difendere il titolo – visto che non sarà presente alla diretta Canadian Open 2025.

Il numero 1 Atp ha prolungato il suo periodo di riposo dopo la straordinaria vittoria a Wimbledon; lo stesso ha fatto Carlos Alcaraz e dunque il Masters 1000 perde le prime due teste di serie, che sono anche i giocatori ad aver vinto gli ultimi 7 Slam.

Assenze pesanti, anche perché Sinner qui a Toronto aveva vinto nel 2023 il primo Masters 1000 nella carriera; resta allora la possibilità di vedere all’opera gli altri italiani nella speranza che questi due forfait di enorme rilievo possano dare una mano, adesso andremo a presentare la diretta Canadian Open 2025 provando a fare maggiore chiarezza.

COME SEGUIRE LA DIRETTA CANADIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Canadian Open 2025 dovrete riferirvi ai canali della televisione satellitare, la diretta streaming video sarà quindi garantita da Sky Go e Now Tv, sempre in abbonamento.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ASSENZE DI PESO

Va segnalato che nella diretta Canadian Open 2025 ci sono altre assenze di livello: oltre ai già citati Sinner e Alcaraz infatti hanno dato forfait anche Jack Draper e Novak Djokovic, come risultante di questo è stato favorito Lorenzo Musetti che entra nel Masters 1000 con la testa di serie numero 3, ma deve riscattare un brutto periodo perché, dopo l’inattesa sconfitta al primo turno di Wimbledon, ha perso subito anche a Washington. Il numero 1 è Alexander Zverev, che è tornato in campo dopo aver pubblicamente dichiarato i problemi di depressione; possibile una finale con il numero 2 Taylor Fritz.

Lo statunitense, al netto degli assenti, è forse il grande favorito per la vittoria del Canadian Open 2025 perché sul cemento gioca benissimo ed è in un particolare momento di forma. Tra gli italiani però attenzione a Flavio Cobolli e un Lorenzo Sonego in crescita, avremo poi anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi che ha appena vinto il terzo titolo Atp. Sarà comunque un grande torneo, anche senza quelli che per distacco sono i due migliori giocatori al mondo.