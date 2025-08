Diretta Canadian Open 2025 Zverev Cerundolo streaming video tv: orario e risultato delle partite per gli ottavi, senza italiani (oggi 2 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: SI SCENDE IN CAMPO

Eccoci pronti a seguire le partite del giorno per la diretta Canadian Open 2025, è quindi ancora in corsa Alexander Zverev che potrebbe migliorare il proprio punteggio nella classifica mondiale Atp, dal momento che il tedesco aveva ottenuto 200 punti l’anno scorso in Canada e adesso può puntare ovviamente a un massimo di 1000, sebbene anche nella migliore delle ipotesi non potrà avvicinarsi di molto a Carlos Alcaraz.

Infatti Zverev prima del torneo aveva 6030 punti e al massimo (vincendo) arriverebbe a 6830, ma lo spagnolo si trova a quota 8600, quindi parecchio distante, per tacere degli 11830 punti di Jannik Sinner, con l’altoatesino che quindi ha quasi il doppio dei punti persino del numero 3 del mondo. La situazione in classifica è di conseguenza chiarissima e non cambierà nelle posizioni di vertice, ma adesso è il momento di scoprire che cosa succederà in campo con la diretta Canadian Open 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Pur senza italiani da seguire, i veri appassionati si potranno rivolgere per la diretta Canadian Open 2025 in tv naturalmente se abbonati ai canali di Sky Sport, oppure alla diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

GIORNATA SENZA ITALIANI

Purtroppo sarà senza giocatori italiani sia in campo maschile sia nel torneo femminile la diretta Canadian Open 2025 oggi, sabato 2 agosto. Siamo arrivati agli ottavi di finale, ma nelle metà dei due tabelloni che saranno coinvolte oggi non abbiamo più alcun rappresentante, dopo le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti.

Ricordiamo comunque che si giocherà dalle ore 18.30 italiane, fa male soprattutto l’eliminazione di Lorenzo Musetti, che teoricamente era favorito contro lo statunitense Alex Michelsen ma conferma di non vivere un momento molto brillante, sebbene la sconfitta sia stata di misura. La chance è stata nel secondo set, perso però al tie-break prima che il rivale si imponesse 6-4 al terzo.

Certamente più comprensibile la sconfitta di Matteo Arnaldi, che doveva vedersela con la testa di serie numero 1, il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro è anche riuscito a conquistare il primo set al tie-break, ma poi Zverev ha cambiato passo e si è imposto per 6-3, 6-2 nei successivi parziali.

Ecco allora di conseguenza che non ci saranno giocatori italiani protagonisti oggi nella diretta Canadian Open 2025, considerando pure che tra le donne le nostre tenniste sono uscite tutte ancora più velocemente. Non mancheranno comunque spunti d’interesse e allora evidenziamo alcune delle partite da seguire nelle prossime ore.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: LE PARTITE DI CARTELLO

Selezioniamo quindi alcune partite che potrebbero essere significative oggi nella diretta Canadian Open 2025, cominciando evidentemente da quella che riguarderà appunto Zverev, che in assenza di Jannik Sinner e anche Carlos Alcaraz si gode il ruolo di prima testa di serie del torneo di Toronto e in questi ottavi di finale se la dovrà vedere contro l’argentino Francisco Cerundolo, che è invece la testa di serie numero 14 e nel turno precedente ha vinto il derby con il connazionale Etcheverry.

La partita che avrebbe potuto essere di Lorenzo Musetti nella diretta Canadian Open 2025 sarà invece un derby statunitense a sorpresa fra Michelsen e Tien, più stuzzicanti potrebbero essere infine gli ultimi due ottavi della parte alta del tabellone maschile, ad esempio l’incrocio fra Casper Ruud e Karen Khachanov, due giocatori molto vicini anche per ranking, ma anche l’incontro che metterà di fronte il danese Holger Rune e l’australiano Alexei Popyrin.