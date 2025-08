Diretta Canadian Open 2025, Zverev Khachanov streaming video tv: orario e risultato delle semifinali del Masters 1000 (oggi giovedì 7 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: ECCOCI ALLE SEMIFINALI

Siamo ormai giunti alle semifinali, la diretta Canadian Open 2025 promette quindi di emozionarci parecchio, sebbene gli orari non siano particolarmente favorevoli agli appassionati italiani che volessero seguire tutto quello che succederà a Toronto in campo maschile oppure a Montreal per quanto riguarda il torneo femminile.

Ancora una volta infatti l’inizio delle partite sarà dopo la mezzanotte per noi, quindi possiamo parlare di giovedì 7 agosto 2025. Cominciamo dagli uomini, che hanno dovuto fare i conti con defezioni pesanti prima ancora dell’inizio del torneo di Toronto, ma adesso ci propongono due semifinali davvero stuzzicanti.

La prima avrà inizio quando in Italia saranno le ore 1.00 di stanotte e metterà di fronte il tedesco Alexander Zverev e il russo Karen Khachanov. Abbiamo parlato tante volte di Zverev in questi dieci giorni: dopo l’eliminazione immediata a Wimbledon e le parole significative pronunciate dopo il ko, l’aria del Canada sembra avere rilanciato il tedesco.

Le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz gli hanno consegnato il ruolo di numero 1 maschile nella diretta Canadian Open 2025, che finora Alexander Zverev ha onorato nel migliore dei modi, sebbene nei quarti di finale non sia stata così agevole la vittoria in rimonta contro l’australiano Alexei Popyrin, che aveva vinto il primo set con un memorabile tie-break.

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Arrivati alle semifinali, potrebbe valere la pena di passare una notte in compagnia della diretta Canadian Open 2025 in tv, sempre su abbonamento grazie ai canali di Sky Sport, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: TUTTE LE PARTITE DELLA NOTTE

Adesso sulla strada del tedesco ci sarà appunto il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 11, ma tecnicamente potrebbe essere ancora più stuzzicante la seconda semifinale, perché la diretta Canadian Open 2025 ci riserverà a seguire il derby statunitense fra Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente testa di serie numero 2 e numero 4 del torneo di Toronto, cioè il meglio che la parte bassa del tabellone del singolare maschile poteva riservarci – con la certezza evidentemente di uno statunitense in finale.

Anche a Montreal avremo dopo la mezzanotte italiana le due semifinali femminili per la diretta Canadian Open 2025. Qui c’è stata in realtà una moria di teste di serie, ne ha approfittato in particolare la wild-card canadese Victoria Mboko, capace di raggiungere la semifinale anche se in teoria adesso il compito dovrebbe essere molto difficile contro la kazaka Elena Rybakina. Anche dall’altra parte del tabellone abbiamo una sola testa di serie sopravvissuta, che è la danese Clara Tauson, anche se francamente il nome di spicco è la giapponese Naomi Ōsaka, a caccia del ritorno nella finale di un grande torneo che le manca addirittura da Miami 2022.