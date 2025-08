Diretta Canadian Open 2025 Zverev Popyrin streaming video tv: orario e risultato delle partite per i quarti di finale (oggi martedì 5 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: SIAMO AI QUARTI DI FINALE

Siamo ormai ai quarti di finale per la diretta Canadian Open 2025, si fa sempre più sul serio e con l’anomalo programma di questa edizione, che prevederà la finale al giovedì, ci sono da annotare alcune informazioni fondamentale per i prossimi appuntamenti per il torneo Masters 1000 di Toronto e Montreal.

Le partite principali dei tabelloni di singolare si giocheranno solamente nella sessione serale, di conseguenza quando in Italia è già passata la mezzanotte e quindi siamo già di fatto a oggi, martedì 5 agosto 2025, con il primo match maschile che sarà alle ore 1.00 di notte Zverev Popyrin.

Continua la marcia del tennista tedesco numero 1 del seeding, che sta finora onorando il ruolo di primo favorito del torneo in assenza dei due fenomeni che lo precedono nella classifica mondiale Atp, compreso il nostro Jannik Sinner, che fra pochi giorni farà il proprio ritorno in campo grazie al torneo di Cincinnati.

Alexander Zverev nel turno precedente non ha nemmeno dovuto fare troppa fatica, avendo approfittato del ritiro dell’argentino Cerundolo all’inizio del secondo set, mentre Alexei Popyrin ha ivntop in tre set una bella battaglia contro il danese Holger Rune, sarà in fiducia ma anche un po’ più stanco. Questo sarà un match sicuramente intrigante per la diretta Canadian Open 2025 stanotte…

CANADIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per gli appassionati nottambuli ricordiamo che la diretta Canadian Open 2025 in tv anche stanotte sarà affidata su abbonamento ai canali di Sky Sport, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2025: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA

L’altra partita di stanotte per la diretta Canadian Open 2025 in campo maschile sarà Michelsen Khachanov, meno affascinante come nomi ma pur sempre sfida fra due teste di serie. Il russo Karen Khachanov nel turno precedente ha vinto per 6-4, 7-5 una sfida di ottimo livello contro il norvegese Casper Ruud, mentre Alex Michelsen aveva vinto il derby statunitense contro il connazionale Tien, senza dimenticare che la testa di serie numero 26 nel turno precedente aveva eliminato il nostro Lorenzo Musetti – nel frattempo è uscito anche Cobolli, non abbiamo più azzurri in gara.

Possiamo poi giustamente spendere qualche parola anche sulle due partite di Montreal, che caratterizzeranno la diretta Canadian Open 2025 per i quarti di finale femminili, anche in questo caso entrambe dopo la mezzanotte italiana e quindi martedì. Sicuramente il match più interessante dal punto di vista tecnico sarà quello fra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Marta Kostjuk, con la prima favorita ma comunque di alto livello, mentre sarà decisamente a sorpresa il quarto di finale tra la spagnola Jéssica Bouzas Maneiro e la wild-card canadese Victoria Mboko.