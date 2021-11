Diretta Canelo Alvarez vs Plant/ Streaming video tv, boxe Mondiale supermedi

DIRETTA CANELO ALVAREZ VS PLANT: IN PALIO IL TITOLO DI CAMPIONE DEL MONDO!

La diretta di Canelo Alvarez vs Plant sarà l’appuntamento di spicco per gli appassionati di boxe in tutto il mondo, che infatti approssimativamente alle ore 5.00-6.00 di questa mattina secondo il fuso orario italiano, domenica 7 novembre 2021, potranno seguire l’incontro in programma all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA), che metterà in palio il titolo di campione del Mondo dei pesi supermedi tra Canelo Alvarez e Caleb Plant, clou di una sessione che vedrà anche molti altri match di livello nell’attesa del Mondiale unificato dei pesi supermedi.

Canelo Alvarez vs Plant infatti metterà sul piatto la bellezza di quattro cinture mondiali per questa categoria di peso: il messicano Canelo Alvarez metterà in palio le sue corone WBA, WBO, WBC; lo statunitense Caleb Plant invece quella della IBF. Avremo dunque un campione del Mondo unico dei pesi supermedi di boxe, a meno di un pareggio che comporterà il mantenimento dei rispettivi scettri da parte dei due atleti.

DIRETTA CANELO ALVAREZ VS PLANT STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

La diretta tv di Canelo Alvarez vs Plant sarà in realtà una diretta streaming video su DAZN, dal momento che la piattaforma ha acquistato i diritti per trasmettere questo match iridato di boxe.

DIRETTA CANELO ALVAREZ VS PLANT: IL CONTESTO

Verso la diretta di Canelo Alvarez vs Plant, dobbiamo ricordare qualcosa in più sulle carriere dei due pugili che si affronteranno a Las Vegas quando in Italia sarà praticamente ormai domenica mattina. Canelo Alvarez finora su 59 incontri disputati da professionista vanta la bellezza di 56 vittorie, più due pareggi e la sconfitta contro Floyd Mayweather; per il messicano l’ultima volta sul ring è stata l’8 maggio scorso con una vittoria contro il britannico Billy Joe Saunders per il titolo WBO.

Dall’altra parte ecco lo statunitense Caleb Plant, che finora è imbattuto da professionista, anche se su “soli” 21 incontri pur avendo appena due anni di differenza (29 per Plant e 31 per Canelo Alvarez), tutti vinti da Plant. L’ultimo successo risale al 30 gennaio scorso, in occasione della terza difesa della sua corona IBF contro lo statunitense Caleb Truax.



