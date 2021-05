Diretta Canelo VS Saunders/ Streaming video DAZN: in palio 3 titoli supermedi!

DIRETTA CANELO VS SAUNDERS: IN PALIO TRE TITOLI SUPERMEDI

Alvarez VS Saunders, in diretta all’AT&T Stadium di Arlington in Texas, è l’incontro di boxe in programma oggi, domenica 9 maggio 2021, previsto intorno alle ore 5.00 del mattino, secondo il fuso orario italiano. Si accendono i riflettori su uno degli scontro più attesi della stagione, dove pure verranno messi in palio 3 dei 4 titoli per i pesi supermedi.

Adriano Nicchi, pugile ricoverato per covid/ Post di fuoco vs no vax: "Vi auguro..."

In un angolo del ring Canelo Alvarez, titolare delle cinture WBA e WBC che da tempo è impegnato nella riunificazione del titolo: contro l’inglese Billy Joe Saunders, in possesso del titolo WBO, tra gli avversari più ostici che il messicano avrebbe potuto incontrare sul suo cammino. Per gli appassionati di boxe, si annuncia dunque vera battaglia campale oggi in Texas: Canelo ha certo il favore del pronostico (dopo aver superato Smith e Yildrim nelle ultime uscite), ma pure Saunders ha dalla sua numeri da capogiro, che potrebbero pesare non poco.

Mike Tyson/ "Sì al match contro Holyfield": quando sarà? Ecco la data

CANELO VS SAUNDERS IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che purtroppo la diretta Canelo VS Saunders, attesa alle prime ore del mattino italiano, non sarà disponibile in diretta tv, ma sarà visibile solo diretta streaming video tramite il servizio DAZN, disponibile su apparecchi mobili dotati di connessione internet, come Pc, tablet, smartphone o smart tv.

DIRETTA CANELO VS SAUNDERS: IL CONTESTO

Presentando la diretta Canelo VS Saunders, bollente incontro di boxe, in programma questa notte in Texas e che pure metterà in palio tre delle 4 cinture per la categoria dei pesi supermedi, andiamo ora a vedere anche come i due contendenti si presenteranno sul ring. Come accennato prima, è al messicano che va il favore del pronostico: il pugile 30 enne vanta un personale di 55 successi, un pareggio e una sconfitta, ed oggi sarà la seconda volta che difenderà le cinture in questa speciale categoria. Pure, come abbiamo detto, l’avversario è dei peggiori, almeno sulla carta. Billy Joe Saunders pure vanta un personale di 30 successi in altrettanti incontri disputati: l’inglese è poi di ritorno sul ring dopo aver superato Coceres e Murray, tra il 2019 e il 202. Ma non solo: il pugile di Garden City è stato iridato dal 2015 al 2018, ma nella categoria dei pesi medi. Insomma con la diretta Canelo VS Saunders ci attende davvero uno scontro epico: se il messicano avrà la meglio, potrà dunque finalmente giocarsi la riunificazione dei titoli con Caleb Plant, che detiene la cintura IBF. Ma ora non affrettiamo i tempi e gustiamoci uno scontro sicuramente eccezionale, sul ring texano!.

Marvin Hagler è morto/ Storico pugile scomparso a 66 anni: aveva vissuto in Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA