Diretta Canelo VS Smith/ Streaming video DAZN: in palio i titoli WBC e WBA supermedi

Canelo Alvarez VS Callum Smith, in diretta dall’Alamadome di San Antonio (in Texas) è lo scontro di boxe più atteso, valido per le corone WBA e WBC dei pesi supermedi (al limite dei 76,20 kg), a cui daremo il via solo alle prime ore del mattino italiano, e per la precisione alle ore 2.00 di domenica 20 dicembre. Per gli appassionati di boxe davvero è scontro tra i più importanti della stagione 2020 che ormai volge al termine: pesa infatti la posta in palio (in ordine era solo il titolo WBA, ma in extremis è stato aggiunto anche l’altra sigla con titolo vacante), come sopratutto i protagonisti chiamati questa notte sul ring texano. Con la diretta tra Canelo Alvarez e Callum Smith avremo infatti solo le luci dell’Alamadome due veri protagonisti del pugilato attuale. Da una parte il boxeur messicano, che conta al suo attivo un solo KO occorso nel 2013 con Mayweather, e che pure nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sé più per la sua causa contro DAZN e la Golden Big Promotion che per i risultati: di contro il picchiatore inglese, boxeur non tecnicissimo e pure tra i pesi supermedi più letali che vi sono ora in circolazione. Ci attenderà dunque incontro veramente tosto questa notte, sicuramente imperdibile.

CANELO VS SMITH IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’EVENTO

Come ricordato prima, l’evento purtroppo occorrerà a notte fonda: la diretta di Canelo VS Smith avrà inizio attorno alle ore 2.00 della prima mattina italiana e pure sarà visibile non già in diretta tv, ma in diretta streaming video tramite il servizio DAZN, disponibile su apparecchi mobili dotati di connessione internet, come Pc, tablet, smartphone o smart tv.

DIRETTA CANELO VS SMITH: IL CONTESTO

Siamo dunque veramente impazienti di dare il via a una nottata di grandissima boxe: con la diretta tra Saul Canelo Alvarez contro Callum Smith, sfida valida per i titoli mondiali WBC e WBA per i supermedi siamo infatti sicuri che saranno scintille sul ring. Merito ovviamente dei due contendenti, tra i nomi più caldi della boxe degli ultimi anni. Siamo allora pronti a rivedere sotto ai riflettori il pugile messicano, a un anno dal suo ultimo scontro (contro Kovalev, vinto per KO tecnico al 11^ round), e detentore delle corone per i pesi medi della WBA, WBC e IBF, che pure per il suo grande rientro nel giro, ha organizzato da free agent uno scontro che pure non lo vede favorito, almeno alla vigilia. Contro infatti Camelo avrà Callum Smith, pugile che gode ampiamente del favore del pronostico: il boxeur di Liverpool, che ha debuttato da “pro” solo nel 2017, in questi anni è diventato il miglior pesi supermedi in circolazione, e sicuramente con i suoi micidiali colpi (che si solito si concentrano sul mento), sarà sicuramente in grado di mettere al tappeto l’avversario. Pure chiaramente ancora nulla è stato scontro per tale scontro: può ancora succedere di tutto sotto le luci di San Antonio.

