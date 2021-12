Diretta Cannes Perugia/ Streaming video tv: trasferta francese in Champions League

DIRETTA CANNES PERUGIA: LA SIR SAFETY PUNTA IL BIS!

Cannes Perugia è in diretta alle ore 19:30 di mercoledì 15 dicembre: presso il Palais des Victoires si gioca la partita valida per la seconda giornata nel gruppo E di volley Champions League 2021-2022. Un match che la Sir Safety non può e non deve sbagliare: dopo il più che positivo esordio contro Trento la squadra umbra comanda la classifica del girone insieme al Fenerbahçe, facendo al momento meglio per il quoziente dei punti realizzati, e un successo esterno la proietterebbe ancora più vicina al primo posto definitivo.

Non solo: si qualificano ai quarti anche le tre migliori seconde, dunque bisognerà provare a strappare un punteggio convincente. Cannes invece ha perso contro il Fenerbahçe nella sua prima partita; resta una squadra pericolosa che soprattutto in casa può dire la sua, ma certamente Perugia – che si è rilanciata anche in campionato – parte favorita e allora noi vedremo se nella diretta di Cannes Perugia la Sir Safety sarà in grado di rispettare il pronostico, intanto aspettando che si giochi possiamo fare qualche utile valutazione sui temi principali che emergeranno da questa partita di Champions League.

DIRETTA CANNES PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cannes Perugia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione. C’è però una buona notizia per tutti gli appassionati di volley, perché i diritti sulle partite di Champions League sono stati acquisiti da Discovery Plus, broadcaster che negli ultimi mesi si sta occupando parecchio del mondo dello sport. La visione di questo match sarà dunque in diretta streaming video: si potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e bisognerà chiaramente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

DIRETTA CANNES PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cannes Perugia è importante soprattutto per prendere fiducia e ritmo: la Sir Safety come detto ha demolito Trento nella prima partita del girone, e punta ovviamente a ottenere il primo posto per non dover entrare nel calcolo delle seconde, che si potrebbe giocare anche sui singoli punti. Perugia chiaramente sa bene che la Champions League è una sorta di nervo scoperto, perché in passato non è mai riuscita a vincerla; quest’anno Nikola Grbic e la società puntano forse più sulla dimensione europea che sul campionato, anche se ovviamente una squadra come quella umbra inizia la stagione per vincere tutto prima di fare qualche calcolo, legato anche ad energie fisiche e opportunità. Naturalmente, dal lato opposto, un’altra sconfitta sarebbe deleteria per Cannes che chiuderà poi il girone di andata sul campo di Trento, dunque la squadra allenata da Luc Marquet dovrà dare tutto per provare a tornare in carreggiata in questo gruppo E di Champions League, molto interessante e che potrebbe qualificare entrambe le italiane ai quarti di finale.



