Diretta Cannes Trento/ Streaming video tv: sarà tutto facile? (CL volley)

Cannes Trento, in diretta dal Palais des Victoires della città francese con fischio d’inizio alle ore 19.30 di questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, sarà la partita di pallavolo valida per la sesta e ultima giornata del girone E della Champions League di volley maschile 2021-2022. La diretta di Cannes Trento dovrebbe vedere nettamente favorita la Itas, ma purtroppo la situazione è tale per cui anche la vittoria potrebbe non bastare a Trento per conquistare la qualificazione per i quarti di finale.

La strana formula della Champions League di volley prevede infatti cinque gironi nella prima fase, dai quali si passa ai quarti di finale ai quali hanno accesso le cinque vincitrici più le tre migliori seconde. Trento è già adesso certa del secondo posto e la vittoria a Cannes dovrebbe essere una formalità, ma non è detto che basti per entrare fra le migliori seconde, a causa della doppia sconfitta contro Perugia senza raccogliere nemmeno un punto. Dunque bisogna vincere e sperare: cosa succederà in Cannes Trento?

DIRETTA CANNES TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Cannes Trento, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA CANNES TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cannes Trento dovrebbe quindi essere una formalità per quanto riguarda la partita in sé, ma con le incognite legate al fatto che la Itas non dipende solo dal proprio risultato, ma pure da quelli altrui. Il sorteggio che ha messo Trento nello stesso girone di Perugia purtroppo non ha aiutato, perché la doppia sconfitta senza raccogliere nemmeno un punto contro gli umbri mette adesso seriamente a rischio Trento, nonostante abbia raccolto finora tre vittorie piene nelle partite contro i turchi del Fenerbahce (sconfitti sia all’andata sia al ritorno) e contro Cannes, battuta nettamente all’andata.

Per i francesi invece la partita di oggi sarà sicuramente il canto del cigno, perché il cammino del Cannes in questa Champions League di volley è stato disastroso: cinque sconfitte su altrettante partite giocate, con un solo punto raccolto grazie a un tie-break perso contro il Fenerbahce. Contro Perugia e Trento tutte nette sconfitte per la formazione transalpina, che oggi proverà a chiudere con dignità, ma Trento ha motivazioni ben maggiori perché lasciare per strada anche un solo punto potrebbe essere esiziale per la Itas.



