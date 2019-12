Diretta Cantù Brescia/ Streaming video tv: bel derby lombardo (basket Serie A)

Cantù Brescia, diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Gabriele Bettini e Martino Galasso, è il derby lombardo che oggi domenica 29 dicembre 2019 alle ore 12.00 aprirà la sedicesima giornata della Serie A di basket al PalaBancoDesio. Un lunch match di grande interesse: Cantù Brescia non è di certo fra i derby lombardi storici, ma sarà un test molto significativo per entrambe le formazioni, che arrivano in grande forma alla partita che chiuderà l’anno solare 2019. L’Acqua San Bernardo Cinelandia Cantù infatti a Santo Stefano ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva espugnando il parquet di Pesaro, mentre la Germani Brescia ha vinto in rimonta un altro derby lombardo con Cremona e occupa il quarto posto in classifica a quota 18 punti. Punti pesantissimi dunque sono in palio, in particolare pensando alla Final Eight di Coppa Italia, il cui tabellone si comporrà al termine della prossima giornata di campionato, che sarà l’ultima d’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cantù Brescia, che non è tra le partite trasmesse per questa sedicesima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBancoDesio.

DIRETTA CANTÙ BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Arriviamo alla diretta di Cantù Brescia con una certezza: entrambe le squadre lombarde stanno molto bene, purtroppo però una delle due dovrà interrompere la propria striscia. Per Cantù abbiamo evidenziato le quattro vittorie consecutive che sembrano blindare una salvezza che ancora a inizio dicembre sembrava molto più incerta, aprendo addirittura un sogno chiamato qualificazione in Coppa Italia, che dovrà però passare per gli uomini di coach Pancotto da una vittoria contro la Leonessa. Dal canto suo Brescia sta vivendo una settimana di Natale fino a questo momento a dir poco memorabile: domenica scorsa il clamoroso +30 sul parquet di Roma (53-83), a Santo Stefano invece la vittoria per 91-76 contro Cremona risalendo dal -12 dell’intervallo lungo grazie a un clamoroso parziale di 52-25 negli ultimi due quarti. Le premesse di Cantù Brescia sono dunque eccellenti, resta solo da scoprire chi saprà festeggiare anche Capodanno nel migliore dei modi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA