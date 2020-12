Diretta Cantù Brescia/ Streaming video tv: derby lombardo (basket Serie A)

DIRETTA CANTÙ BRESCIA: TENSIONE DA DERBY!

Cantù Brescia, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Valerio Grigioni e Giacomo Dori, è il derby lombardo che si giocherà alle ore 19.00 di questa sera, domenica 20 dicembre 2020, presso il PalaBancoDesio di Desio per la dodicesima giornata della Serie A di basket. La diretta di Cantù Brescia può essere considerata al momento uno scontro salvezza, dal momento che la prima parte della stagione non è stata facile per l’Acqua San Bernardo Cantù e per la Germani Brescia, anche se il cammino naturalmente è ancora molto lungo e, dopo il fallimento della Virtus Roma, resta una sola retrocessione. Brescia ha provato a dare una svolta chiamando in panchina coach Buscaglia che si è preso una bella vittoria su Venezia, Cantù invece arriva dal recupero di mercoledì contro Trieste e adesso vive un’altra sfida molto delicata. La posta in palio è importante: chi avrà la meglio nel derby Cantù Brescia?

DIRETTA CANTÙ BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Brescia non sarà garantita, di conseguenza il punto di riferimento per tifosi e appassionati sarà l’immancabile diretta streaming video su Eurosport Player, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Per i non abbonati a questo servizio, il principale punto di riferimento resta invece il sito della Lega Basket, con il tabellino live score, oppure i profili social delle due squadre.

DIRETTA CANTÙ BRESCIA: IL CONTESTO

La diretta di Cantù Brescia, come abbiamo già accennato, ci offrirà quello che dovrebbe essere un derby lombardo in zona salvezza, anche se le distanze ancora molto brevi fanno naturalmente in modo che potrebbe bastare poco (soprattutto per Brescia) per ritrovarsi in zona playoff e dare un altro sapore al proprio campionato. Inutile dunque creare allarmismi per il momento, anche se chi dovesse perdere oggi (in particolare se fosse Cantù) si ritroverebbe senza dubbio in una posizione scomoda. A volte sono i dettagli a fare la differenza, nelle partite e dunque anche in classifica: domenica scorsa Brescia ha vinto di due lunghezze contro Venezia (71-69), sia pure con pieno merito dal momento che la Leonessa era stata davanti anche di 15 punti, mentre Cantù aveva perso per 74-73 a Trento, mancando dunque di pochissimo una vittoria che sarebbe stata preziosissima per i brianzoli. Meglio dunque non fare troppi calcoli e pensare a vincere, poi si vedrà…

