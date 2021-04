Diretta Cantù Brindisi/ Streaming video tv: è quasi un testa-coda (basket A1)

DIRETTA CANTÙ BRINDISI: VITUCCI CONTINUA A SOGNARE

Cantù Brindisi è una partita che, diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Giulio Pepponi e Federico Brindisi, si gioca alle ore 17:00 di sabato 3 aprile presso il PalaBancoDesio: siamo nella 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 e questa sfida è quasi un testa-coda, perché l’ultima in classifica ospita la seconda. La Happy Casa continua a sognare: intanto può blindare la sua piazza d’onore avendo due partite in meno della Virtus Bologna (anche se deve recuperare con Sassari) e dunque ha un vantaggio sulla squadra che la aggancia in graduatoria, ma non ha perso le speranze di vincere la regular season.

Naturalmente il quadro per l’Acqua San Bernardo è complicatissimo: non ha giocato nell’ultimo turno ed è dunque reduce dalla sconfitta di Milano, qualche timido segnale c’è stato ma la concorrenza rischia di prendere il largo, quindi l’unica retrocessione potrebbe essere brianzola. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Cantù Brindisi, intanto aspettando che la partita prenda il via possiamo provare ad analizzare brevemente quelli che sono i temi che potrebbero emergere in questo pomeriggio del PalaBancoDesio.

DIRETTA CANTÙ BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Brindisi verrà trasmessa su Eurosport 2, canale riservato ai clienti della televisione satellitare al numero 211 del decoder; inoltre sappiamo bene che i match di basket Serie A1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA CANTÙ BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Prima che Cantù Brindisi cominci possiamo dire che la Happy Casa insegue ancora il primo posto: non solo le consentirebbe di avere il fattore campo anche in un’eventuale finale playoff, ma sarebbe anche un risultato straordinario considerata la concorrenza. A cominciare proprio da Milano, che entra in questa 25^ giornata con 4 punti di vantaggio ma una partita in più: qualora Brindisi dovesse vincere il recupero contro Sassari avrebbe una straordinaria occasione per farsi sotto e poi mettere tutta la pressione del mondo alla capolista. Sull’altro versante, una Cantù che ha saputo muovere la sua classifica timbrando vittorie importanti (l’ultima è stata quella contro Cremona) ma che in generale non è mai decollata; tuttavia ha giocato una volta in meno rispetto alla Vanoli e a Reggio Emilia, e altre squadre come Fortitudo Bologna, Varese e Trento hanno una sola vittoria di margine in classifica. Non tutto è perduto insomma, ma è chiaro che i brianzoli – passati nelle mani di Piero Bucchi a stagione in corso – devono iniziare a cambiare passo…



